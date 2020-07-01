Политолог Чеснаков объяснил разницу результатов на участках голосования в Москве

Рассчитывая показатели на московских участках, оппозиционеры не принимают во внимание ряд ключевых факторов. Во-первых, социально-демографический.
"В Москве нет равной плотности населения по возрасту, уровню дохода и прочее", – указал Чеснаков.
Не менее важен и профессионально-отраслевой фактор. По словам Чеснакова, "мобилизация" на голосование по поправкам осуществлялась в том числе через организации и компании, в которых работают жители столицы, а не только через структуры городских районов.
Кроме того, аналитик обратил внимание на неравномерность распределения источников информации, а также на технологически-ситуативный фактор: "Как была организована процедура надомного голосования. Именно в этом факторе особенно может влиять растянутость голосования по времени на целую неделю", – пишет Чеснаков в своем телеграм-канале.
Но наибольшее влияние имеет процедура электронного голосования, уверен эксперт. Это новая для столицы и для России в целом форма волеизъявления, и она существенно изменила расклады по московским локациям – около миллиона горожан отдали свой голос без привязки к району, где они работают или живут, пояснил аналитик.
"Со всеми этими пятью факторами эксперты сталкиваются впервые. И их влияние еще предстоит проанализировать когда появятся окончательные результаты", – резюмировал он.
Напомним, что 1 июля в России проходит основной день голосования по поправкам к Конституции. До этого жители Москвы, начиная с 25 июня, могли выразить свое мнение дистанционно – при помощи процедуры электронного голосования. Для прозрачности и честности процедуры голосования в столице была использована технология блокчейн – она позволила исключить противоправные манипуляции в процессе волеизъявления.
Популярные темы форума
Тратит все на алкоголь
Дочь не хочет рожать
Домовой
Лечитесь гомеопатией
вы не РАБЫ.
Молочница год не проходит
Чувство вины
Появилась новость, что Заворотнюк возвращается на сцену. Значит она здорова? Слава врачам!
Напутствие для россиян
За неделю набрала 10 килограмм