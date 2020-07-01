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Политика
Политолог Чеснаков объяснил разницу результатов на участках голосования в Москве

Политолог Чеснаков объяснил разницу результатов на участках голосования в Москве

Фото: АГН Москва
Оппозиционерам не дает покая разница результатов на участках голосования по поправкам к Конституции. Больше всего разговоров, конечно же, про Москву. Высокая плотность населения в столице должна способствовать близости показателей на УИКах, утверждают они. Политолог Алексей Чеснаков уверен: подобные доводы не способствуют пониманию реальной ситуации и напоминают откровенную манипуляцию.
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Рассчитывая показатели на московских участках, оппозиционеры не принимают во внимание ряд ключевых факторов. Во-первых, социально-демографический.

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"В Москве нет равной плотности населения по возрасту, уровню дохода и прочее", – указал Чеснаков.

Не менее важен и профессионально-отраслевой фактор. По словам Чеснакова, "мобилизация" на голосование по поправкам осуществлялась в том числе через организации и компании, в которых работают жители столицы, а не только через структуры городских районов.

Кроме того, аналитик обратил внимание на неравномерность распределения источников информации, а также на технологически-ситуативный фактор: "Как была организована процедура надомного голосования. Именно в этом факторе особенно может влиять растянутость голосования по времени на целую неделю", – пишет Чеснаков в своем телеграм-канале.

Но наибольшее влияние имеет процедура электронного голосования, уверен эксперт. Это новая для столицы и для России в целом форма волеизъявления, и она существенно изменила расклады по московским локациям – около миллиона горожан отдали свой голос без привязки к району, где они работают или живут, пояснил аналитик.

"Со всеми этими пятью факторами эксперты сталкиваются впервые. И их влияние еще предстоит проанализировать когда появятся окончательные результаты", – резюмировал он.

Напомним, что 1 июля в России проходит основной день голосования по поправкам к Конституции. До этого жители Москвы, начиная с 25 июня, могли выразить свое мнение дистанционно – при помощи процедуры электронного голосования. Для прозрачности и честности процедуры голосования в столице была использована технология блокчейн – она позволила исключить противоправные манипуляции в процессе волеизъявления.

Автор: 1 июля 2020, 16:18

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