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Политика
Разоблачена грязная ложь о Путине

Разоблачена грязная ложь о Путине

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Посольство России в США раскритиковало Bloomberg за ложную статью о рейтинге президента Владимира Путина. В дипмиссии призвали редакцию агентства принести извинения.
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Поводом для скандала стала статья, опубликованная 21 мая. В ней приводится график ВЦИОМ об уровне доверия населения Владимиру Путину. Как утверждают авторы материала, в апреле рейтинг главы страны снизился до 27%. Причиной тому – усиление кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

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"Создается устойчивое впечатление, что статьи в Bloomberg пишутся для создания устойчивых ложных визуальных образов об "отрицательной динамике" в России", – заявили дипломаты на странице в "Фейсбуке". По их словам, редакция агентства Bloomberg демонстрирует неуважение к своей аудитории, публикуя ложные материалы.

В то же время представители российского посольства отметили, что рассчитывают на порядочность журналистов. Они призвали их проявить объективность и профессионализм и обнародовать реальные цифры статистики, а также принести извинения своим читателям за ложные данные.

Отметим, это не первый раз, когда редакция агентства Bloomberg уличена в дезинформации аудитории. Ранее американские журналисты разместили статью, где подвергли сомнению статистику смертности от коронавируса в России. Авторы материала утверждают, что власти страны якобы занижают реальные показатели.

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Публикация от В.В. Путин (@putin.life)

Эту информацию опровергла официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. По ее словам, в отношении России развернули массовую дезинформационную кампанию в контексте коронавируса. В стране тщательно проверяются и фиксируются все случаи гибели пациентов от COVID-19.

Автор: 24 мая 2020, 10:13 Источник: Facebook ✓ Надежный источник

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