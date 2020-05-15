Захарова возмутилась новостями о смерти русских от коронавируса

Официальный представитель Министерства иностранный дел России Мария Захарова на своей странице в "Фейсбук" рассказала о возмутительной публикации издании Bloomberg. Американские журналисты задались вопросом, почему так мало русских умирает от коронавируса.

"Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских" – статья именно с таким заголовком появилась на страницах издания Bloomberg. Как отметила Мария Захарова, вскоре, однако, это возмутительное предложение отредактировали.

Однако звучать лучше даже после корректировки оно не стало. Новый заголовок стал звучать как "Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских". "Другое дело. А то эксперты обиделись, видимо", – саркастично заметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

ПРи этом, как заметила Мария Захарова, в отношении России развернута настоящая дезинформационная кампания в контексте коронавируса. В частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия вместе с Китаем манипулируют статистикой и распространяют ложные данные для того, чтобы "изменить миропорядок".

Претензии по отношению к Китаю предъявлял ранее и Дональд Трамп. Их суть сводится к тому, что из-за отсутствия объективной картины произошедшего в КНР коронавирус распространился на весь мир. Однако обвинения России в аналогичном "грехе" оказались в новинку.

Напомним, ранее эксперты объясняли особенности ведения статистики коронавируса в России. В частности, специалисты убедительно доказали, что в нашей стране тщательно проверят и фиксируют все случаи смертей пациентов с этим диагнозом, а разговоры о якобы занижении статистики не имеют под собой никаких оснований.