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Коронавирус

Захарова возмутилась новостями о смерти русских от коронавируса

Мария Захарова. Фото: MFA Russia/Twitter.com/www.globallookpress.com
Официальный представитель Министерства иностранный дел России Мария Захарова на своей странице в "Фейсбук" рассказала о возмутительной публикации издании Bloomberg. Американские журналисты задались вопросом, почему так мало русских умирает от коронавируса.
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"Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских" – статья именно с таким заголовком появилась на страницах издания Bloomberg. Как отметила Мария Захарова, вскоре, однако, это возмутительное предложение отредактировали.

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Однако звучать лучше даже после корректировки оно не стало. Новый заголовок стал звучать как "Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских". "Другое дело. А то эксперты обиделись, видимо", – саркастично заметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

ПРи этом, как заметила Мария Захарова, в отношении России развернута настоящая дезинформационная кампания в контексте коронавируса. В частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия вместе с Китаем манипулируют статистикой и распространяют ложные данные для того, чтобы "изменить миропорядок".

Претензии по отношению к Китаю предъявлял ранее и Дональд Трамп. Их суть сводится к тому, что из-за отсутствия объективной картины произошедшего в КНР коронавирус распространился на весь мир. Однако обвинения России в аналогичном "грехе" оказались в новинку.

Напомним, ранее эксперты объясняли особенности ведения статистики коронавируса в России. В частности, специалисты убедительно доказали, что в нашей стране тщательно проверят и фиксируют все случаи смертей пациентов с этим диагнозом, а разговоры о якобы занижении статистики не имеют под собой никаких оснований.

Автор: 15 мая 2020, 19:04 Источник: Facebook ✓ Надежный источник
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Яркие наряды Марии Захаровой

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