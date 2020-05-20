Путин отказался от переговоров с обманщиком Зеленским

20 мая исполняется год президентству Владимира Зеленского. Первым делом бывший комик обещал покончить с конфликтом в Донбассе, но мир в многострадальном регионе так и не наступил. Вместо этого из Киева звучат новые обвинения и упреки в адрес Москвы. И если раньше в Кремле пытались выстроить позитивные отношения с украинским руководством, то теперь общение президентов двух стран свелось к нулю.

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