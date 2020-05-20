Путин отказался от переговоров с обманщиком Зеленским

По случаю первой годовщины президентства Владимир Зеленский пообщался с журналистом Дмитрием Гордоном. Тот спросил украинского лидера, считает ли он общение с Владимиром Путиным бесперспективным.
В ответ Зеленский напомнил, что за последний год удалось провести два обмена пленными. Себе в заслугу лидер Незалежной поставил также некое "усиление" переговорной группы Украины в Минске.
Последний раз Зеленский и Путин общались больше трех месяцев назад. С тех пор контактов между президентами нет. Украинский лидер попытался объяснить это эпидемией коронавируса: дескать, каждый погружен в проблемы своей страны.
В то же время очевидно, что в Москве ожидали от нового лидера Незалежной прорыва в мирном урегулировании в Донбассе, а не повторения риторики и политики бывшего руководства страны. Журналисты портала "Политнавигатор" предположили, что Путин сам перестал разговаривать с не оправдавшим надежды Зеленским.
Спустя год после инаугурации рейтинг Владимира Зеленского рухнул на 30%. Сейчас бывшего комика готовы поддержать чуть более 40% избирателей.
Претензий у украинцев к Зеленскому скопилось достаточно. Кроме нерешенного конфликта в Донбассе, президент провел через Верховную раду скандальный закон о приватизации земель, продолжил давление на русский язык и православную церковь Московского патриархата.
Да и ситуацией в экономике он похвастаться не может. Уровень жизни продолжает падать, а эпидемия коронавируса, признается сам Владимир Зеленский, может привести к дефолту на Украине.
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