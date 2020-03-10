Терешкова предложила снять ограничение на количество президентских сроков

"Предлагаю либо снять ограничение по числу президентских
сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после
вступления в силу обновленной Конституции действующий президент имеет право
избираться на пост главы государства", – сказала парламентарий в ходе
пленарного заседания.
По ее словам, россиян волнует, что будет после 2024 года. Авторитет Владимира Путина парламентарий назвала стабилизирующим фактором для общества и развития страны. "Это гарантия устойчивости, как внутри страны, так и по ее внешнему контуру", – добавила Терешкова.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что предложение парламентария требует консультаций с президентом и руководством политических фракций нижней палаты.
Кроме того, Валентина Терешкова поддержала предложение Александра Карелина о выборах в Госдуму. "Считаю, что только так мы и должны поступать, потому поддерживаю", – сказала она.
Напомним, что Госдума 10 марта рассматривает во втором чтении поправки к Конституции. Всего поступило 387 инициатив, 200 из них предложены к принятию. Помимо прочего, в регулирующую вопросы федеративного устройства третью главу основного закона вносятся 47 поправок, в четвертую, регулирующую полномочия президента, – 20.
Также 32 поправки вносятся в главу о Федеральном собрании, 25 – в главу о правительстве, столько же – в главу о судебной власти и прокуратуре. К главе Конституции о местном самоуправлении предложено 12 поправок.
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