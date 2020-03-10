Депутаты рассмотрят поправку о выборах в Госдуму

"Конституция, изменения, за которые мы будем голосовать,
дает нам большие полномочия, президент предлагает увеличить роль партий. Я
считаю, что было бы честно провести новые выборы под наши новые возможности", —
сказал законодатель на пленарном заседании.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что выборы в Госдуму могут пройти в сентябре текущего года.
Напомним, что во вторник, 10 марта, Госдума рассматривает во втором чтении поправки к Конституции. В профильный комитет нижней палаты по госстроительству и законодательству поступило 387 поправок, 200 из них предложены к принятию. В третью главу основного закона, регулирующую вопросы федеративного устройства, вносится 47 поправок, в четвертую, регулирующую полномочия президента, – 20.
Кроме того, 32 поправки вносятся в главу о Федеральном собрании, 25 – в главу о правительстве, столько же – в главу о судебной власти и прокуратуре. Еще 12 поправок предлагается к главе о местном самоуправлении.
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