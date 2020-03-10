Дума рассматривает поправки к Конституции во втором чтении

Ко второму чтению в профильный думский комитет по
госстроительству и законодательству поступило 387 поправок, из них 200
предложено к принятию. В третью главу основного закона, касающуюся
вопросов федеративного устройства, вносится 47 поправок, в четвертую,
регулирующую полномочия президента, – 20.
Кроме того, 32 поправки вносятся в главу о Федеральном собрании, 25 – в главу о правительстве, столько же – в главу о судебной власти и прокуратуре. Еще 12 поправок предлагается к главе о местном самоуправлении.
Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании фракции "Единая Россия", президентские поправки в основной закон наполняют норму о социальных обязательствах государства конкретным содержанием. "Речь идет о минимальном размере оплаты труда, который не может быть ниже прожиточного минимума. Это также обязательная индексация пенсий, которая должна ежегодно проводиться", – напомнил председатель нижней палаты.
Планируется, что третье чтение законопроекта пройдет 11 марта. После этого документ будет направлен в Совет Федерации. Общероссийское голосование по изменениям в Конституции планируется провести 22 апреля. Только после этого закон будет подписан президентом.
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