Народ стал кричать: неожиданный поступок Владимира Путина попал на видео

Накануне, 4 февраля, президент России Владимир Путин приехал с визитом в город Череповец. Во время поездки глава государства пообщался с местными жителями.

Граждане всех возрастов выстроились вдоль пути следования президентского кортежа. Они с нетерпением ждали появления Путина. Увидев это, лидер страны остановил свой экипаж ради того, чтобы поговорить с череповчанами.

Несмотря на сильный мороз, Владимир Владимирович вышел из автомобиля. Он подошел вплотную к стоящим на холоде людям, многим из которых политик лично пожал руки. Местные жители были вне себя от радости: они кричали и аплодировали. Их интересовало, прежде всего, состояние здоровья президента. Жители также спрашивали, когда Путин снова приедет в их город с визитом, передает Life.

Отметим, Владимир Владимирович посетил химико-технологический колледж, где ознакомился с работой образовательного учреждения, а также поприсутствовал на тренировке молодых спортсменов в городском центре боевых искусств. Кроме того, глава государства обсудил с представителями общественности поправки к Конституции, развитие сферы образования и подготовку кадров для экономики и социальной области.