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Политика

Народ стал кричать: неожиданный поступок Владимира Путина попал на видео

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Накануне, 4 февраля, президент России Владимир Путин приехал с визитом в город Череповец. Во время поездки глава государства пообщался с местными жителями.
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Граждане всех возрастов выстроились вдоль пути следования президентского кортежа. Они с нетерпением ждали появления Путина. Увидев это, лидер страны остановил свой экипаж ради того, чтобы поговорить с череповчанами.

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Несмотря на сильный мороз, Владимир Владимирович вышел из автомобиля. Он подошел вплотную к стоящим на холоде людям, многим из которых политик лично пожал руки. Местные жители были вне себя от радости: они кричали и аплодировали. Их интересовало, прежде всего, состояние здоровья президента. Жители также спрашивали, когда Путин снова приедет в их город с визитом, передает Life.

Отметим, Владимир Владимирович посетил химико-технологический колледж, где ознакомился с работой образовательного учреждения, а также поприсутствовал на тренировке молодых спортсменов в городском центре боевых искусств. Кроме того, глава государства обсудил с представителями общественности поправки к Конституции, развитие сферы образования и подготовку кадров для экономики и социальной области.

5 февраля 2020, 09:12
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

игорь
Ответить
он у них пенсию отобрал а они ему хотят руку жать?
не верю
согнали как баранов на встречу - не иначе
Люк
Ответить
Цирк очередной для лохов показали.
1

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