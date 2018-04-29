Путин оценил любимицу Киркорова

Елена Север записывает песни, выпускает клипы, ведет концерт и берет интервью у звезд первой величины. Николай Басков и Филипп Киркоров от нее просто без ума! А еще Елена успевает быть мамой двух талантливых сыновей. В день рождения звезда получила поздравительную телеграмму от президента России Владимира Путина! "Яркий и щедрый талант, работоспособность, искренность и обаяние позволили Вам добиться успеха в творчестве, стать известной эстрадной исполнительницей, телеведущей, актрисой. Завоевать профессиональное признание и любовь зрителей", – говорится в приветствии главы государства.
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