В Сеть слили шокирующие кадры издевательств над протестующими в Минске: Облизывай палку

Первые дни после президентских выборов в Белоруссии были самыми страшными. Почти целую неделю не прекращались столкновения протестующих с силовиками. Многие были задержаны.
Уже тогда побывшие во Фрунзенском РУВД люди рассказывали, что омоновцы применяли против них силу: избивали до синяков, до крови. По Сети распространились сотни фотографий изуродованных тел. Более подробно о происходящем в те дни можно узнать, посмотрев новое видео инициативы BYPOL.
Опубликованные кадры ужасают. Видно, как некоторые задержанные стояли вдоль стены на ногах или на коленях. Их руки были связаны стяжкой за спиной. Часть протестующих лежали на полу, их били по спине и животу. "Облизывай палку", – сказали одному из задержанных.
За кадром постоянно слышны удары и крики. Некоторые пытались объяснить, что оказались на улице случайно и не совершали ничего незаконного. Допросы проходили под давлением. Отцам угрожали, что они больше никогда не увидят своих детей.
Представители BYPOL призывают Следственный комитет обратить внимание на это видео и возбудить уголовное дело. По их мнению, необходимо провести расследование и наказать виновных.
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