Казус на встрече Путина с принцем Чарльзом шокировал народ

Российский лидер занял свое место в первом ряду на форуме памяти жертв холокоста в Иерусалиме, когда большинство гостей уже расположились в зале. Владимир Путин сел по правую руку от президента Израиля Реувена Ривлина.
Слева от израильского политика сидел Эммануэль Макрон, а за ним – принц Чарльз. Судя по опубликованному в Сети видео, президент России не заметил наследника престола Великобритании. На присутствие поблизости венценосной особы обратил внимание Реувен Ривлин, после чего Владимир Путин и принц Чарльз обменялись рукопожатиями и улыбками.
В Сети этот небольшой эпизод вызвал шквал эмоций. Комментаторы почему-то решили, что стали свидетелями едва ли не дипломатического скандала. И пока одни пытались доказать, что дотрагиваться до принца Чарльза нельзя, поскольку это может быть расценено как оскорбление (что не соответствует действительности), другие углядели оскорбление в том, что рукопожатие произошло не так быстро, как могло бы.
В итоге казус, прошедший, судя по всему, незаметно для самих участников события, стал причиной ругани простых пользователей интернета. Как заметили самые спокойные комментаторы, реальное положение дел на видео с Владимиром Путиным неинтересно спорщикам – им лишь хотелось отстоять свою точку зрения.
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