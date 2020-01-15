Путин призвал обеспечить школы высокоскоростным интернетом

Президент России Владимир Путин призвал провести высокоскоростной интернет во все российские школы. С соответствующим заявлением он выступил в ходе своего обращения к Федеральному собранию, сообщает РИА ФАН.
Глава государства пояснил, что это позволит обеспечить доступ учеников и учителей к передовым образовательным программам. Кроме того, педагоги смогут формировать индивидуальные подходы к обучению детей, чтобы раскрыть способности каждого из них.
Популярные темы форума
Обратно в ссср!
Что запомнилось хорошего в СССР
Какой глупец убивает темы нулевым сообщениями?
Почему красивые несчастливые?
Обратно в Союз!
Назад в СССР,пусть это будет другая модель
Ты помнишь свои советские игрушки? Какие они были?
Третья мировая война будет или нет?
Рак-божье наказание?
Постоянно хочу кушать