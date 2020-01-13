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Политика

"Серьезные последствия": наглые украинцы вывели из себя власти Китая

Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Несмотря на настойчивые требования со стороны властей Китая, в Киеве состоялась выставка в поддержку протестов в Гонконге. Даже вмешательство украинских дипломатов не смогло исправить ситуацию.
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После событий на Майдане 2014 и 2015 годов Украина стала своего рода международным символом массовых протестов и народных выступлений против собственного правительства. Видимо осознав этот факт, некоторые украинцы приступили к активному раскручиванию этого "бренда".

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Такая возможность появилась у них, в том числе, на фоне выступлений в Гонконге. Украинские радикалы стали приезжать в этот город, чтобы поделиться с протестующими собственным опытом, а также лично присоединиться к противостоянию с полицией. Этот шаг вызвал острую реакцию как у китайской общественности, так и у властей страны.

Однако на этом эксплуатация темы гонконгских протестов не прекратилась. Киевский Free Hong Kong Center организовал в украинской столице выставку в поддержку массовых беспорядков. В ситуацию вмешалось посольство КНР. Выступая от лица китайских властей, дипломаты призвали своих украинских коллег не допустить подобной провокации. "В противном случае это может повлечь серьезные последствия для двусторонних отношений", – говорится в официальном письме, которое посольство Китая направило Министерству иностранных дел Украины.

Попытка украинских дипломатов исправить ситуацию успеха не возымела, передает портал "Политнавигатор". Выставка состоялась во Дворце культуры Куреневка в Киеве, а у ее организаторов появился повод похвастаться, дескать, они успешно отбились от давления и угроз со стороны "китайского режима". О том, какой реакции на произошедшее стоит ждать со стороны Пекина, покажет время. Однако уже сейчас, глядя на письмо посольства КНР, можно сказать, что китайские власти очень серьезно отнеслись к подобному демаршу.

Автор: 13 января 2020, 13:54
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Майдан изменил Украину

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