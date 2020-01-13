"Серьезные последствия": наглые украинцы вывели из себя власти Китая

После событий на Майдане 2014 и 2015 годов Украина стала своего рода международным символом массовых протестов и народных выступлений против собственного правительства. Видимо осознав этот факт, некоторые украинцы приступили к активному раскручиванию этого "бренда".
Такая возможность появилась у них, в том числе, на фоне выступлений в Гонконге. Украинские радикалы стали приезжать в этот город, чтобы поделиться с протестующими собственным опытом, а также лично присоединиться к противостоянию с полицией. Этот шаг вызвал острую реакцию как у китайской общественности, так и у властей страны.
Однако на этом эксплуатация темы гонконгских протестов не прекратилась. Киевский Free Hong Kong Center организовал в украинской столице выставку в поддержку массовых беспорядков. В ситуацию вмешалось посольство КНР. Выступая от лица китайских властей, дипломаты призвали своих украинских коллег не допустить подобной провокации. "В противном случае это может повлечь серьезные последствия для двусторонних отношений", – говорится в официальном письме, которое посольство Китая направило Министерству иностранных дел Украины.
Гранты-то отрабатывать надо!— Балалайка Зараза (@shnipperson1970) January 13, 2020
Наглое вмешательство во внутренние дела». Украина нарвалась на недовольство Китая.
Выставка в поддержку протестов в Гонконге, которую организовал киевский «Free Hong Kong Center»
Ps.Вчера укроыксперды заявили о предстоящем визите председателя Си вна. pic.twitter.com/VSZoip3V4q
Попытка украинских дипломатов исправить ситуацию успеха не возымела, передает портал "Политнавигатор". Выставка состоялась во Дворце культуры Куреневка в Киеве, а у ее организаторов появился повод похвастаться, дескать, они успешно отбились от давления и угроз со стороны "китайского режима". О том, какой реакции на произошедшее стоит ждать со стороны Пекина, покажет время. Однако уже сейчас, глядя на письмо посольства КНР, можно сказать, что китайские власти очень серьезно отнеслись к подобному демаршу.
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