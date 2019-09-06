Названа дата ареста припертого к стенке Порошенко

Он выразил уверенность, что скоро парламентарии проголосуют
за снятие депутатской неприкосновенности лично с Порошенко. Даже если этого не
произойдет, с января следующего года экс-президента будут силой доставлять на
допросы, напомнил бывший парламентарий слова главы Государственного бюро
расследований Романа Трубы.
Получается, что ареста Порошенко можно ожидать в январе следующего года. Очевидно, что бывший президент слишком мешает новым властям, поэтому избавиться от него попытаются как можно скорее.
Но у Порошенко есть возможность исправиться. Политика еще четыре раза вызовут на допрос в сентябре, а затем в начале октября. Продолжение игры в кошки-мышки со следствием может обернуться для бывшего президента серьезными неприятностями.
Теперь он не сможет заявить, что не знал о повестке и строил другие планы. "ГБР составило график визитов Порошенко, и пятому президенту Украины, а ныне народному депутату, все же лучше не испытывать терпение следователей", – пишет портал "Украина.ру".
Когда врёт украинец? Когда губы шевелятся!— Владимир Соловьёв (@vr_soloviev) September 6, 2019
Порошенко: "Россия все пять лет с момента подписания Минских соглашений пытается "замалчивать" первый их пункт о прекращении огня, допуске ОБСЕ, "выводе российских войск и оружия с территории Украины" и освобождении задержанных".
Смотрим pic.twitter.com/ATDsRqUXCE
Напомним, после поражения на президентских выборах Петр Порошенко стал депутатом Верховной рады. Он возглавляет фракцию своей партии "Европейская солидарность" и входит в комитет по европейской интеграции.
На этой неделе парламентарии приняли законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. Соответствующие положения вскоре будут исключены из Конституции Украины.
Примечательно, что автором законопроекта был сам Порошенко. Сейчас в отношении политика и его сторонников возбуждено 13 уголовных дел. Не исключено, что инициатива бывшего президента в итоге обернется против него.
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