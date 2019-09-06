Названа дата ареста припертого к стенке Порошенко

Уже скоро экс-президент Украины Петр Порошенко может оказаться за решеткой. Ситуация для него ухудшается день ото дня, заявил бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко.



Он выразил уверенность, что скоро парламентарии проголосуют за снятие депутатской неприкосновенности лично с Порошенко. Даже если этого не произойдет, с января следующего года экс-президента будут силой доставлять на допросы, напомнил бывший парламентарий слова главы Государственного бюро расследований Романа Трубы.



Получается, что ареста Порошенко можно ожидать в январе следующего года. Очевидно, что бывший президент слишком мешает новым властям, поэтому избавиться от него попытаются как можно скорее.

Но у Порошенко есть возможность исправиться. Политика еще четыре раза вызовут на допрос в сентябре, а затем в начале октября. Продолжение игры в кошки-мышки со следствием может обернуться для бывшего президента серьезными неприятностями.

Теперь он не сможет заявить, что не знал о повестке и строил другие планы. "ГБР составило график визитов Порошенко, и пятому президенту Украины, а ныне народному депутату, все же лучше не испытывать терпение следователей", – пишет портал "Украина.ру".

Когда врёт украинец? Когда губы шевелятся!

Порошенко: "Россия все пять лет с момента подписания Минских соглашений пытается "замалчивать" первый их пункт о прекращении огня, допуске ОБСЕ, "выводе российских войск и оружия с территории Украины" и освобождении задержанных".

Смотрим pic.twitter.com/ATDsRqUXCE — Владимир Соловьёв (@vr_soloviev) September 6, 2019

Напомним, после поражения на президентских выборах Петр Порошенко стал депутатом Верховной рады. Он возглавляет фракцию своей партии "Европейская солидарность" и входит в комитет по европейской интеграции.

На этой неделе парламентарии приняли законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. Соответствующие положения вскоре будут исключены из Конституции Украины.

Примечательно, что автором законопроекта был сам Порошенко. Сейчас в отношении политика и его сторонников возбуждено 13 уголовных дел. Не исключено, что инициатива бывшего президента в итоге обернется против него.