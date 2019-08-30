Последний шанс: забитый Порошенко решился на отчаянный поступок

Сообщения о путче появились в прессе 29 августа, в первый день заседания Верховной рады девятого созыва. В обновленном составе парламента Порошенко стал лидером фракции "Европейская солидарность".
Слухи о перевороте выгодны бывшему президенту, полагает директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко. Если за Порошенко все же возьмутся всерьез, то это даст ему повод заявить о преследовании по политическим мотивам, подчеркнул эксперт.
Не исключено, что слухи о перевороте распускал сам бывший глава государства или близкие к нему люди. Небоженко заметил, что интересы Петра Порошенко и министра внутренних дел Арсена Авакова, переназначенного в новый состав правительства, неожиданно совпали.
Для чиновника разговоры о возможном перевороте – надежный способ остаться у власти. "И для Порошенко это выгодно. Если вы заметили, на такое злостное обвинение от народных депутатов о возможности организации переворота Порошенко молчит", – пояснил эксперт.
Как же нам не веселиться,— Отличный звоночек молодому поколению (@Blck_saturday) August 29, 2019
Не плясать под новый год
Порошенко подготовил
В декабре переворот!
В случае необходимости бывший президент бежит за границу и оттуда заявит, что его преследуют по политическим мотивам, полагает Небоженко. "Всегда можно сказать: теперь любые попытки снять с меня неприкосновенность имеют политический характер, а не криминальный", – цитирует политолога портал Inforesist.
Против Порошенко и его соратников возбуждено 13 уголовных дел. Бывшего президента подозревают в узурпации власти, давлении на суд, легализации преступных доходов и уклонении от уплаты налогов.
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