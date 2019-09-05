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Политика

Путин играючи поставил на место зарвавшегося Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Всего одной фразой президент России Владимир Путин указал на впечатляющий разрыв между российскими оборонными технологиями и аналогичной сферой в США. Таким образом он послал сигнал внешнему потребителю и простым американцам.
прочитано 565 раз

На пленарном заседании пятого Восточного экономического форума Владимир Путин рассказал о своей готовности поделиться с США последними достижениями в области создания гиперзвукового оружия. "Я Дональду сказал: хочешь, мы тебе продадим?" – отметил президент.

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Он добавил, что для Вашингтона это стало бы хорошим способом уравновесить ситуацию и не чувствовать себя уязвимо. "Они, правда, говорили, что они сами скоро произведут — ну, наверное, скоро произведут. Но зачем деньги тратить, когда мы уже потратили, можем с них что-то получить, не в ущерб нашей безопасности, но с целью создания ситуации равновесия", – рассказал российский лидер.

Эксперты уверены, что отказ США от подобной сделки был предсказуем, поскольку американская сторона предпочитает выступать в качестве продавца, а не покупателя вооружения. "Им можно предложить абсолютно все что угодно, но они не согласятся", – цитирует РИА ФАН политолога, профессора Академии военных наук Сергея Судакова.

По его мнению, у слов Владимира Путина был и другой адресат, а также вполне определенная цель. "Данная фраза, которая была сказана Владимиром Владимировичем, она, прежде всего, предназначена для внешнего потребителя, а также обычных американцев, чтобы те осознали огромную технологическую пропасть, которая сейчас разделяет Россию и США", – подчеркнул эксперт. Таким образом, президент России играючи, буквально одной фразой, поставил на место своего американского коллегу.

Автор: 5 сентября 2019, 16:30

комментарии

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Да что ты, черт возьми, такое несешь?!
1

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