Путин играючи поставил на место зарвавшегося Трампа

Всего одной фразой президент России Владимир Путин указал на впечатляющий разрыв между российскими оборонными технологиями и аналогичной сферой в США. Таким образом он послал сигнал внешнему потребителю и простым американцам.

На пленарном заседании пятого Восточного экономического форума Владимир Путин рассказал о своей готовности поделиться с США последними достижениями в области создания гиперзвукового оружия. "Я Дональду сказал: хочешь, мы тебе продадим?" – отметил президент.

Он добавил, что для Вашингтона это стало бы хорошим способом уравновесить ситуацию и не чувствовать себя уязвимо. "Они, правда, говорили, что они сами скоро произведут — ну, наверное, скоро произведут. Но зачем деньги тратить, когда мы уже потратили, можем с них что-то получить, не в ущерб нашей безопасности, но с целью создания ситуации равновесия", – рассказал российский лидер.

Эксперты уверены, что отказ США от подобной сделки был предсказуем, поскольку американская сторона предпочитает выступать в качестве продавца, а не покупателя вооружения. "Им можно предложить абсолютно все что угодно, но они не согласятся", – цитирует РИА ФАН политолога, профессора Академии военных наук Сергея Судакова.

«Я Дональду сказал «Давайте, мы вам продадим», но не в ущерб нашей безопасности»: Путин о ситуации в мире с гиперзвуковым оружием pic.twitter.com/OET2yrYvcD — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 5, 2019

По его мнению, у слов Владимира Путина был и другой адресат, а также вполне определенная цель. "Данная фраза, которая была сказана Владимиром Владимировичем, она, прежде всего, предназначена для внешнего потребителя, а также обычных американцев, чтобы те осознали огромную технологическую пропасть, которая сейчас разделяет Россию и США", – подчеркнул эксперт. Таким образом, президент России играючи, буквально одной фразой, поставил на место своего американского коллегу.