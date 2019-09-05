Зеленский получил грозное предупреждение от Путина

Несмотря на прогресс в обмене заключенными между Россией и Украиной, лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому не стоит обольщаться. Своим последним заявлением Владимир Путин предупредил коллегу о "красной черте", заступать за которую не следует.



Российский лидер в заявлении об обмене упомянул главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и отметил, что переговоры об освобождении ведутся не только с официальными властями Украины. Таким образом Путин послал Зеленский четкий сигнал, пишет журналист Василий Стоякин в колонке на портале "Украина.ру".



Прежде всего, слова российского лидера означают, что Медведчук по-прежнему подключен к переговорам. Более того, именно с ним Москва связывает надежды на завершение обмена заключенными, подчеркнул автор.

Путин четко дает понять, что рассматривает лидера "Оппозиционной платформы" как политика общеукраинского масштаба, пишет журналист. На нормализацию отношений президент России, конечно, рассчитывает, но его оптимизм не чрезмерный, подчеркнул автор.

Возвращение России к переговорам с властями Украины не означает, что Москва отказывается от контактов с другими политическими силами и гражданским обществом. Нынешнюю власть во главе с Зеленским Кремль рассматривает лишь как одного из игроков, полагает журналист.

Последним заявлением Путин обозначил для Зеленского красную черту, переступать через которую чревато. "Потому что с политическими силами, которые мешают "реализации конституционных прав оппозиции" вести переговоры в России не будут", – заключил журналист.

Об обмене заключенными Путин рассказал на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. Российский лидер подтвердил, что процесс подходит к финальной черте. "Достаточно сложно было принимать решение по конкретным людям, но мы подходим к финалу. Думаю, что в ближайшее время это станет известно", – сказал он.