"Идиот конкретный": атаковавший Путина Зеленский сел в лужу

Зеленский, который не смог
Несмотря на то, что Зеленский заручился рекордной поддержкой украинцев, получил лояльную Верховную раду, сформировал такое же правительство и начал укреплять свои позиции в армии, ситуация для президента осложняется. Рейтинг главы государства начал падать, констатировал политолог Олег Соскин.
Сто дней президентства бывшего юмориста эксперт назвал временем дешевого самопиара. Слова Зеленского расходятся с делами, сокрушается аналитик. "Мы видим, что он не умеет достигать конечной цели. Он заявляет, декларирует, поднимает шум, как буря в стакане с водой, а потом все это заканчивается ничем", – сказал Соскин в эфире телеканала NewsOne.
К концу года из-за отсутствия результатов рейтинг президента может рухнуть, уверен киевский политолог Михаил Погребинский. Проблемы начнутся с назначением нового правительства: ответственность за его провалы автоматически ляжет на главу государства, уверен эксперт.
Отчасти падение рейтинга вызвано воинственной и агрессивной риторикой Зеленского в адрес России. Новый президент копирует своего предшественника Петра Порошенко. В четверг, 29 августа, выступая на первом заседании Верховной рады девятого созыва, Зеленский обвинил Москву в оккупации Крыма.
Это разочаровывает избирателей Зеленского, которые голосовали за него как за человека, способного наладить отношения с восточным соседом. Продолжение русофобского курса, очевидно, ускорит падение рейтинга президента.
Не в восторге и пользователи Сети. Создается впечатление, что Зеленский только сейчас понял, куда вляпался, написал на своей странице в Twitter блогер Константин Симонов.
"Как и его предшественник, Зеленский обстреливает Донбасс, делает русофобские заявления, обогащает олигархов (Коломойский счастлив). Если Зе думал, что будет по-другому, и он, такой рыцарь в сияющих доспехах, всех быстро поставит на место, то он, конечно, идиот конкретный", – возмутился комментатор.
Как и его предшественник Зеленский обстреливает Донбасс, делает русофобские заявления, обогащает олигархов (Коломойский счастлив). Если Зе думал, что будет по-другому, и он, такой рыцарь в сияющих доспехах, всех быстро поставит на место, то он, конечно, идиот конкретный. pic.twitter.com/Fhd3dT1hj4— Константин Симонов (@ich_Mitra) August 30, 2019
Порошенко в ожидании бури
Петр Порошенко встречает новую осень в статусе депутата Верховной рады. По закону парламентарий пользуется иммунитетом от уголовного преследования. Однако на первом заседании девятого созыва законодатели поддержали в первом чтении отмену депутатской неприкосновенности.
Не исключено, что на такой шаг Рада пошла в контексте уголовного преследования Порошенко. Сейчас против новоиспеченного депутата и его соратников возбуждено 13 уголовных дел.
При необходимости депутатскую неприкосновенность с Порошенко можно снять быстро. Но у Зеленского, видимо, не хотят тратить время на формальные процедуры. В случае окончательного принятия законопроекта упечь бывшего украинского лидера за решетку можно будет максимально оперативно.
Предчувствуя неладное, Порошенко бросился за помощью к американским лоббистам. Кроме того, за последнее время бывший президент дважды бывал за границей. Официально – на отдыхе. Но как знать, быть может, политик спешно вывозит "нажитое непосильным трудом" имущество.
Многовекторный Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вертится как уж на сковородке. Москва не хочет прогибаться и давать Минску новые кредиты и скидки на энергоносители за красивые слова. Приходится идти ва-банк и пугать Кремль сотрудничеством с американцами.
На днях появилась новость, что Белоруссия может начать закупку нефти за океаном. В четверг в Минск прибыл советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. С высоким гостем Лукашенко был предельно вежлив и учтив: Батька призвал начать отношения двух стран с чистого листа и "по-дружески" обсудить спорные вопросы.
До конца года Москва и Минск должны выработать условия по интеграции двух стран. Батька попал в сложную ситуацию. С одной стороны, он судорожно хватается за власть, понимая, что в Союзном государстве ему, возможно, придется ею поступиться. Да и действовать по указке из Москвы своевольный политик не привык.
С другой стороны, Лукашенко прекрасно понимает, что для Запада он по-прежнему остается "последним диктатором Европы", и от столь сомнительного имиджа ему уже не отмыться. Да и демонстративный разрыв с Москвой будет стоить Минску катастрофических последствий. Без экономической поддержки восточного соседа, без кредитов, скидок на энергоносители и российского рынка сбыта белорусская экономика схлопнется очень быстро.
Лукашенко, который собирается идти на президентские выборы в следующем году, потрясения ни к чему. По сути, у Батьки есть два выхода: капитуляция перед Москвой на почетных условиях или продолжение игры в многовекторность. Но последний вариант становится слишком рискованным. Бесконечно терпеть выходки маленького, но своенравного соседа Россия не намерена.
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