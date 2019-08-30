"Идиот конкретный": атаковавший Путина Зеленский сел в лужу

Август – традиционное время затишья перед началом нового политического сезона. Но в этом году последний месяц лета получился насыщенным. Особенно бурным август выдался для президента Украины Владимира Зеленского. Многим стало очевидно, что бывший комик продолжает политику своего предшественника. Неудивительно, что его рейтинг начал стремительное падение с высокого пьедестала. Вместе с Петром Порошенко и Александром Лукашенко украинский лидер возглавил топ политических неудачников августа.



Зеленский, который не смог



Несмотря на то, что Зеленский заручился рекордной поддержкой украинцев, получил лояльную Верховную раду, сформировал такое же правительство и начал укреплять свои позиции в армии, ситуация для президента осложняется. Рейтинг главы государства начал падать, констатировал политолог Олег Соскин.

Сто дней президентства бывшего юмориста эксперт назвал временем дешевого самопиара. Слова Зеленского расходятся с делами, сокрушается аналитик. "Мы видим, что он не умеет достигать конечной цели. Он заявляет, декларирует, поднимает шум, как буря в стакане с водой, а потом все это заканчивается ничем", – сказал Соскин в эфире телеканала NewsOne.

К концу года из-за отсутствия результатов рейтинг президента может рухнуть, уверен киевский политолог Михаил Погребинский. Проблемы начнутся с назначением нового правительства: ответственность за его провалы автоматически ляжет на главу государства, уверен эксперт.

Отчасти падение рейтинга вызвано воинственной и агрессивной риторикой Зеленского в адрес России. Новый президент копирует своего предшественника Петра Порошенко. В четверг, 29 августа, выступая на первом заседании Верховной рады девятого созыва, Зеленский обвинил Москву в оккупации Крыма.

Это разочаровывает избирателей Зеленского, которые голосовали за него как за человека, способного наладить отношения с восточным соседом. Продолжение русофобского курса, очевидно, ускорит падение рейтинга президента.

Не в восторге и пользователи Сети. Создается впечатление, что Зеленский только сейчас понял, куда вляпался, написал на своей странице в Twitter блогер Константин Симонов.

"Как и его предшественник, Зеленский обстреливает Донбасс, делает русофобские заявления, обогащает олигархов (Коломойский счастлив). Если Зе думал, что будет по-другому, и он, такой рыцарь в сияющих доспехах, всех быстро поставит на место, то он, конечно, идиот конкретный", – возмутился комментатор.

Как и его предшественник Зеленский обстреливает Донбасс, делает русофобские заявления, обогащает олигархов (Коломойский счастлив). Если Зе думал, что будет по-другому, и он, такой рыцарь в сияющих доспехах, всех быстро поставит на место, то он, конечно, идиот конкретный. pic.twitter.com/Fhd3dT1hj4 — Константин Симонов (@ich_Mitra) August 30, 2019

Порошенко в ожидании бури

Петр Порошенко встречает новую осень в статусе депутата Верховной рады. По закону парламентарий пользуется иммунитетом от уголовного преследования. Однако на первом заседании девятого созыва законодатели поддержали в первом чтении отмену депутатской неприкосновенности.

Не исключено, что на такой шаг Рада пошла в контексте уголовного преследования Порошенко. Сейчас против новоиспеченного депутата и его соратников возбуждено 13 уголовных дел.

При необходимости депутатскую неприкосновенность с Порошенко можно снять быстро. Но у Зеленского, видимо, не хотят тратить время на формальные процедуры. В случае окончательного принятия законопроекта упечь бывшего украинского лидера за решетку можно будет максимально оперативно.

Предчувствуя неладное, Порошенко бросился за помощью к американским лоббистам. Кроме того, за последнее время бывший президент дважды бывал за границей. Официально – на отдыхе. Но как знать, быть может, политик спешно вывозит "нажитое непосильным трудом" имущество.

Многовекторный Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вертится как уж на сковородке. Москва не хочет прогибаться и давать Минску новые кредиты и скидки на энергоносители за красивые слова. Приходится идти ва-банк и пугать Кремль сотрудничеством с американцами.

На днях появилась новость, что Белоруссия может начать закупку нефти за океаном. В четверг в Минск прибыл советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. С высоким гостем Лукашенко был предельно вежлив и учтив: Батька призвал начать отношения двух стран с чистого листа и "по-дружески" обсудить спорные вопросы.

До конца года Москва и Минск должны выработать условия по интеграции двух стран. Батька попал в сложную ситуацию. С одной стороны, он судорожно хватается за власть, понимая, что в Союзном государстве ему, возможно, придется ею поступиться. Да и действовать по указке из Москвы своевольный политик не привык.

С другой стороны, Лукашенко прекрасно понимает, что для Запада он по-прежнему остается "последним диктатором Европы", и от столь сомнительного имиджа ему уже не отмыться. Да и демонстративный разрыв с Москвой будет стоить Минску катастрофических последствий. Без экономической поддержки восточного соседа, без кредитов, скидок на энергоносители и российского рынка сбыта белорусская экономика схлопнется очень быстро.

Лукашенко, который собирается идти на президентские выборы в следующем году, потрясения ни к чему. По сути, у Батьки есть два выхода: капитуляция перед Москвой на почетных условиях или продолжение игры в многовекторность. Но последний вариант становится слишком рискованным. Бесконечно терпеть выходки маленького, но своенравного соседа Россия не намерена.