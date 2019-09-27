Дума передаст материалы по Deutsche Welle правоохранителям

Немецкая телерадиокомпания размещала призывы принять участие
в несанкционированных акциях в Москве и нарушила ряд законов, сообщил глава
комиссии Василий Пискарев. Размещенный в Твиттер-аккаунте Deutsche Welle призыв
участвовать в незаконном митинге парламентарии проанализировали вместе с
экспертом-лингвистом.
Кроме того, депутаты усмотрели нарушение антиэкстремистского законодательства в некоторых публикациях изданиях. В частности, речь идет о ситуации на Северком Кавказе.
Материалы расследования комиссия направит в Генпрокуратуру, МВД, ФСБ и Роскомнадзор. "Для принятия соответствующих мер, в том числе привлечения к административной ответственности за нарушение избирательного законодательства и законодательства о противодействии экстремизму, а также в МИД России для принятия решения о дальнейшей аккредитации", – пояснил Пискарев.
Депутаты обратятся в Минюст для включения Deutsche Welle в список иностранных агентов. Также законодатели изучат материалы "Радио "Свобода" и других медиа. У парламентариев остались вопросы и к деятельности Google и Facebook.
Комиссия может предложить Думе провести международные парламентские слушания по вопросам иностранного вмешательства с приглашением как обвиняющих, так и обвиняемых. Пискарев напомнил о заявлении главы парламента Китая Ли Чжаньшу, который выразил озабоченность американским вмешательством во внутренние дела КНР.
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