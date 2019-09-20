Расследование вмешательства в дела России: Google и Facebook пригласят в Думу

Комиссия нижней палаты по расследованию вмешательства в выборы получила данные о размещении Google и Facebook агитационных материалов в "день тишины". Об этом по итогам заседания в пятницу, 20 сентября, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.



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