Расследование вмешательства в дела России: Google и Facebook пригласят в Думу

О фактах иностранного вмешательства в ход избирательной
кампании парламентариям рассказал представитель Роскомнадзора. В частности,
отметил он, в "день тишины" перед выборами в Google и
Facebook размещалась незаконная агитация. Это нарушает российское
законодательство.
По словам Василия Пискарева, представители компаний будут приглашены на следующее заседание комиссии. Парламентарий указал на необходимость создания офисов интернет-гигантов в России, чтобы иметь возможность регулярного общения с ними.
"Мы намерены определиться с этими ресурсами, как они дальше собираются работать на территории нашей страны – соблюдать или не соблюдать российское законодательство", – цитирует законодателя официальный сайт нижней палаты.
В заседании комиссии также участвовали представители МИД, Минюста, Генпрокуратуры. Они выступили с отчетами о проделанной работе.
В Министерстве юстиции рассказали, что за последнее время иностранными агентами признаны девять СМИ. Представитель надзорного ведомства отметил, что на рассмотрении находятся десять материалов для признания их НКО-агентами.
Вместе с представителями Роскомнадзора и правоохранительными органами Госдума начала разработку законопроектов по защите суверенитета страны. Сейчас они проходят обсуждение. Инициативы затронут зарубежные НКО и признанные иноагентами организации, сообщил Пискарев.
Думская комиссия по расследованию вмешательства во внутренние дела России была создана 10 сентября. В нее вошли 12 депутатов – представители всех фракций нижней палаты. В задачи комиссии входит расследование фактов иностранного влияния и подготовка законодательных мер по предотвращению таких случаев.
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