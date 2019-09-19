Вышвырнутый из Белого дома Джон Болтон атаковал Дональда Трампа

По мнению Болтона, переговоры с КНДР и Ираном изначально обречены на провал. Эти страны не будут отказываться от ядерного оружия – переговоры им нужны для смягчения американских санкций.
Кроме того, Болтон считает ужасным сигналом решение Трампа пригласить представителей запрещенного в России исламского движения "Талибан". Он обосновал свою позицию тем, что договоренности с талибами не имеют никакого смысла.
Напоследок экс-советник главы Белого дома упрекнул Трампа за отсутствие реакции Вашингтона на сбитый Тегераном беспилотник. По его словам, бездействие со стороны Америки послужит поводом для агрессивных действий со стороны Ирана.
Напомним, что президент США уволил Болтона 10 сентября. Трамп заявил, что экс-советнику не удалось найти общий язык с представителями администрации. Также американский лидер указал, что тот совершил немало ошибок на своем посту.
Глава российского МИДа Сергей Лавров отметил, что в большинстве случаев Джону Болтону импонировал путь решения проблем с акцентом на силовые методы, сообщает РИА ФАН. Тем не менее министр признал, что того по праву можно назвать приятным собеседником.
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