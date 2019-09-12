Ради Путина: названа причина скандального решения Трампа

Для многих экспертов Джон Болтон на должности советника президента США по нацбезопасности был тем человеком, который мешает стране наладить отношения с Россией. Дональд Трамп, отправивший его в отставку, таким образом сделал шаг навстречу Владимиру Путину.

Советника президента США следует рассматривать как антироссийского политика, отмечают специалисты. "Politico однажды назвал Джона Болтона “возможно, одним из наименее дипломатических дипломатов, когда-либо служивших в правительстве США. Он явно давно питал антагонистический взгляд на Россию", – цитирует НСН американского политолога и медиа-аналитика Уильяма Данкерли.

Он отметил, что уже в ближайшем будущем политика США в отношении России может измениться. "Вскоре Трамп будет выступать на предстоящей Генассамблее ООН. Именно тогда следует искать подсказки о любых изменениях его позиции по отношению к России", – подчеркнул эксперт.

Еще одним фактором, который будет свидетельствовать о возможном прорыве в отношениях Дональда Трампа и Владимира Путина, может стать встреча американского лидера с Владимиром Зеленским. "Трамп недавно поставил под сомнение будущую военную поддержку Украины", – напомнил Уильям Данкерли. И итог этой встречи покажет то, каким образом обе эти страны будут взаимодействовать с Россией.

Болтон жёсткий американофил, патриот-идиот. Трамп нанял Болтона в разгар расследования о связях с Россией, чтобы продемонстрировать жесткость его курса в отношении Кремля. А теперь, когда расследование кончилось пшиком, пора налаживать отношения, для чего Болтон уже не нужен.. — Уругвайская разведка (@Ur_razvedka) September 11, 2019

Отметим, ранее Дональд Трамп уже обозначал свою позицию в отношении Владимира Путина. После соответствующего заявления президента Франции Эммануэля Макрона он подтвердил свое желание вернуть Россию на встречи G7, превратив ее из "большой семерки" в "большую восьмерку".