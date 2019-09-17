Киев получил смачный плевок в лицо из Европы

Отказ украинских политиков от признания объективной реальности в вопросе территориальной принадлежности Крыма продолжает приводить к сложностям, в первую очередь, для Киева. Местные политики и дипломаты вынуждены следить за тем, кто посещает российский полуостров, выискивать в потоке туристов и членов официальных делегаций иностранцев с тем, чтобы закатить по этому поводу истерику.
Примечательно, что европейские власти перестали поддерживать эти порывы украинских коллег. Ответы, которые Киев получает от них после своих претензий, зачастую можно расценить как плевки в лицо. Например, в Министерстве иностранных дел Чехии заметили, что делегация, так сильно взволновавшая украинское посольство, приехала в Киев в частном порядке и законов своей страны не нарушала.
Впрочем, представитель чешского дипломатического ведомства Зузана Штихова нашла способ подсластить пилюлю для украинцев. "МИД рекомендует гражданам республики при зарубежных поездках уважать законы других стран, включая Украину", – цитирует ее РИА Новости.
Внимательные комментаторы обратили внимание на то, что чешская делегация прибыла на российский полуостров и ни одного российского закона не нарушила. Поэтому ни Киеву, ни Праге беспокоиться не о чем.
Зеленский говорит о «возврате» Крыма. Это преступление — покушение на территориальную целостность России. Крым —русская земля, всем надо это запомнить! Раз и навсегда! Все, кто говорит о передаче Крыма куда-то еще — преступники. Надо возбудить уголовное дело против Зеленского.— Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) September 17, 2019
Отметим, также украинские дипломаты не на шутку перепугались из-за поездки в Крым двух представителей общественной организации "Всемирный совет подкарпатских русинов". Михайло Тяско и Васил Джуган посещением российского полуострова пытаются дестабилизировать ситуацию на Украине, сочли в посольстве страны.
Популярные темы форума
Не хочу делать минет
Свадебный катафалк Собчак и голубого режиссёра.
Как вы думаете, все эти астрологи, астроведы, потомственные колдуны и экстрасенсы просто мошенники, или это реально?
Какую актрису вы считали образцом женской красоты и целомудрия?
Бабули распилили детские качели в Ленобласти.Как вы считаете,их накажут?
Не ем суп,чувствую себя отлично!
Чьи посты на форуме вам более интересны?
Александр Хочинский- ваш кумир?
Рак у Насти Заоротнюк помолимся!
Дочки ....матери