Киев получил смачный плевок в лицо из Европы

Бывший заместитель главы коммунистической партии Чехии Йозеф Скала, писательница Ленка Прохазкова, заместитель руководителя Экономической палаты города Усти-над-Лабем Йиржи Калах и гражданский активист Марек Обртел вызвали бурную реакцию со стороны посольства Украины одним фактом своей поездки в Чехию. В ответ на протест украинских дипломатов Министерство иностранных дел Чехии высказалось весьма сдержанно.

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