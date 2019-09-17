Бывшему президенту Украины публично нагрубили

Политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала "112. Украина" раскритиковал позицию и заявления бывшего президента страны Леонида Кучмы, который представляет Киев на переговорах по мирному процессу в Донбассе в рамках минских соглашений. Свое мнение, отличающееся о того, что прописано в документе, политику стоит оставить при себе, уверен эксперт.



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