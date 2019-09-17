Бывшему президенту Украины публично нагрубили

Многие специалисты успели обратить внимание на тот факт, что украинские власти последовательно занимают позицию, согласно которой они отказываются выполнять взятые на себя же обязательства в рамах минских соглашений. При этом сам договор, от которого зависит мирный процесс в Донбассе, они трактуют так, как им самим хочется.
Замечен был такой "грешок" за Петром Порошенко, когда он занимал должность президента Украины, теперь сомнительные заявления делает и Владимир Зеленский. Однако самая большая проблема, что такой же позиции придерживается и Леонид Кучма, который представляет украинскую сторону и при первом, и при втором.
"Ну чего ты вообще? Ты сидишь и работаешь для реализации минских соглашений в контактной группе, такая у тебя работа. Молчи, если ты так думаешь даже", – в эфире телеканала "112. Украина" без особых церемоний обратился политолог Михаил Погребинский к бывшему президенту Украины.
По его словам, Леониду Кучме важно продемонстрировать то, что он патриот, поэтому он и выступает против введения особого статуса для Донбасса. "Ну не будет особого статуса – потеряем Донбасс, потеряем навсегда", – цитирует издание "Политнавигатор" эксперта.
"В Минских соглашениях записано черным по белому: особый статус, амнистия" – напомнил Михаил Погребинский.
По его словам, украинская власть занимает противоречивую позицию. С одной стороны, Киев общими фразами посылает сигнал, что полностью поддерживает минские соглашения. Более того, этот документ подписан, и украинские власти взяли на себя определенные обязательства. С другой стороны, власть на Украине четко заявляет, что не будет следовать договоренностям в важнейшей их части.
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