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Политика

Бывшему президенту Украины публично нагрубили

Леонид Кучма. Фото: www.globallookpress.com
Политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала "112. Украина" раскритиковал позицию и заявления бывшего президента страны Леонида Кучмы, который представляет Киев на переговорах по мирному процессу в Донбассе в рамках минских соглашений. Свое мнение, отличающееся о того, что прописано в документе, политику стоит оставить при себе, уверен эксперт.

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Многие специалисты успели обратить внимание на тот факт, что украинские власти последовательно занимают позицию, согласно которой они отказываются выполнять взятые на себя же обязательства в рамах минских соглашений. При этом сам договор, от которого зависит мирный процесс в Донбассе, они трактуют так, как им самим хочется.

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Замечен был такой "грешок" за Петром Порошенко, когда он занимал должность президента Украины, теперь сомнительные заявления делает и Владимир Зеленский. Однако самая большая проблема, что такой же позиции придерживается и Леонид Кучма, который представляет украинскую сторону и при первом, и при втором.

"Ну чего ты вообще? Ты сидишь и работаешь для реализации минских соглашений в контактной группе, такая у тебя работа. Молчи, если ты так думаешь даже", – в эфире телеканала "112. Украина" без особых церемоний обратился политолог Михаил Погребинский к бывшему президенту Украины.

По его словам, Леониду Кучме важно продемонстрировать то, что он патриот, поэтому он и выступает против введения особого статуса для Донбасса. "Ну не будет особого статуса – потеряем Донбасс, потеряем навсегда", – цитирует издание "Политнавигатор" эксперта.

"В Минских соглашениях записано черным по белому: особый статус, амнистия" – напомнил Михаил Погребинский.

По его словам, украинская власть занимает противоречивую позицию. С одной стороны, Киев общими фразами посылает сигнал, что полностью поддерживает минские соглашения. Более того, этот документ подписан, и украинские власти взяли на себя определенные обязательства. С другой стороны, власть на Украине четко заявляет, что не будет следовать договоренностям в важнейшей их части.

Автор: 17 сентября 2019, 14:32

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