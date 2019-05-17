Найден корень всех бед дышащей на ладан Украины

На встрече с литовской делегацией бывший президент Украины Леонид Кучма сделал странное заявление об источнике всех бед его страны. Проблема, судя по его словам, кроется в том, что вся украинская история "писалась в Москве".



С момента объявления независимости Украины прошло почти 28 лет. Шесть лет минуло с государственного переворота, после которого новые власти с утроенным рвением стали рвать любые экономические, политические и культурные связи с Россией. Однако от комплекса "младшего брата" они за все это время, похоже, так и не избавились.

Одним из ярчайший проявлений подобного мировоззрения является поиск всех бед своей страны в действиях России. С очередным обличительным выступлением выступил бывший украинский лидер Леонид Кучма, в 2003 году издавший книгу "Украина – не Россия". Он также склонен возлагать ответственность за гражданский раскол в обществе усугубляемый близорукой политикой Киева, на действия Москвы.

"Важно, чтобы мы лучше знали историю Украины. Ведь все проблемы из-за того, что история Украины писалась в Москве и герои Украины были нарисованы в Москве", – цитирует ТАСС бывшего президента Украины. В качестве примера он привел одиозную фигуру сотрудничавшего с нацистскими войсками во время Великой Отечественной войны украинского националиста Степана Бандеры.

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С сегодняшней Украиной да и с такими, как клоун зеленский..., а есть другая, адекватная украина ,с которой нас роднит, Гоголь и Булгаков, одна общая победа в ВОВ, общая история, культура. — Сандра Миронова (@Sandrrrraa_) 2 мая 2019 г.

Часть украинского общества с восторгом приняла идею воспринимать ответственного за расправы над мирными жителями преступника как национального героя. Другие же выступили резко против. Леонид Кучма согласился, что в разных регионах страны могут быть разные представления о героическом, однако добавил, что оценка тех или иных исторических событий меняется со временем.

Бывший президент Украины подчеркнул, что решение о том, кого считать своим героем, должна принимать сама Украина. "Если у нас не будет своей памяти, то будем жить по чужой", – уверен он.

Впрочем, мучиться с переписыванием истории и попытками сгладить гражданские противоречия, никак не прислушиваясь к одной из сторон, Украине осталось, кажется, недолго. Печальную участь Незалежной предрек бывший спикер Верховной рады Украины Владимир Литвин. Он отвел стране пять лет – первый срок избранного президента Владимира Зеленского.

И причина, по которой Украина может прекратить свое существование, по мнению политика, кроется не в "неправильных" оценках исторических персонажей и событий, а во вполне реальном вооруженном конфликте, до сих пор тлеющем на территории Донбасса. "Люди хотят жизни, они не желают, чтобы гибли их дети", – рассказал бывший спикер Верховной рады в эфире телеканала NewsOne.

А на самом деле Наев не врёт, когда говорит, что ВСУ могут освободить Донбасс за сутки. За это время они как раз соберут шмотки, упакуют награбленное и уберутся за админграницы Донецкой и Луганской областей. — Голос Мордора (@spacelordrock) 13 мая 2019 г.

Ситуацию, подчеркнул Владимир Литвин, необходимо решить как можно скорее. "Для этого нужно говорить со всеми теми, от кого зависит решение этой проблемы", – заявил бывший председатель Верховной рады.

Позицию Владимира Зеленского, который после победы на выборах президента Украины сделал ряд весьма агрессивных заявлений, намекающих на продолжение, а то и обострение конфликта в Донбассе, он раскритиковал. "Демонстрировать то, что я тут говорить буду, а тут не буду, это значит пролонгировать конфликт", – предупредил Владимир Литвин.