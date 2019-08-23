Британцы признали Крым российским

Британская газета The Guardian опубликовала снимок с фестиваля "Таврида" с подписью: "Крым, Россия. Посетители идут на пятый фестиваль "Таврида – АРТ" недалеко от города Судак". Полуостров признан российской территорией, передает телеканал 360.
Большинство западных стран до сих пор не согласны с результатами референдума 2014 года. Тогда жители Крыма проголосовали за добровольное вхождение полуострова в состав России, напоминает "Царьград".
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