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Политика

Британцы признали Крым российским

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Британская газета The Guardian опубликовала снимок с фестиваля "Таврида" с подписью: "Крым, Россия. Посетители идут на пятый фестиваль "Таврида – АРТ" недалеко от города Судак". Полуостров признан российской территорией, передает телеканал 360.

Большинство западных стран до сих пор не согласны с результатами референдума 2014 года. Тогда жители Крыма проголосовали за добровольное вхождение полуострова в состав России, напоминает "Царьград". 

23 августа 2019, 13:14

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