На Украине признали поражение после триумфа Путина во Франции

Украинская общественность крайне болезненно восприняла встречу президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. За годы, прошедшие с момента государственного переворота, многих украинцев удалось убедить, что успехи Москвы и Киева находятся в обратной зависимости друг от друга. Переговоры российского лидера с его французским коллегой были однозначно восприняты как настоящий триумф Кремля.
"Это очень серьезный имиджевый, и, соответственно, политический шаг для России. Поскольку Москва таким образом показывает, что она преодолела санкции", – цитирует издание "Политнавигатор" украинского политолога Константина Бондаренко.
По его словам, Запад вынужден открыто признать, что целый ряд важных геополитических задач не имеют решения без участия Москвы. Также для них важно, чтобы Россия не начала создавать новые центры сосредоточения силы, которые могли бы угрожать главенствующему положению Запада.
"У Путина сейчас больше козырей, чем у Трампа или Макрона", – уверен эксперт.
По его словам, ситуация указывает на провал украинской политики. "Для Украины это очень серьезное внешнеполитическое поражение", – подчеркнул Константин Бондаренко.
Сбылись самые сильные страхи пришедших после государственного переворота политиков. Лидеры стран Евросоюза и США при принятии решений стали трезво смотреть на события. "Запад переходит от политики поддержки Украины к политике прагматической оценки реальности", – уверен Бондаренко.
Макрон по-русски написал о европейской России в Фейсбуке. Острее всего отреагировали на Украине. Как у них все-таки красиво получается! Одновременно "Весь мир с нами!" и "Весь мир, подкупленный Россией против нас!" :)— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) August 20, 2019
Напомним, встреча Путина и Макрона состоялась на юге Франции. Во время переговоров французский лидер объявил о своей приверженности идее Европы от Лиссабона до Владивостока. Позже он подтвердил это в написанном на русском языке сообщении на своей странице в Facebook. Украинские политики и эксперты от перспективы сотрудничества Москвы и Парижа пришли в настоящий ужас.
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