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Политика

На Украине признали поражение после триумфа Путина во Франции

Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото: www.globallookpress.com
Украинские эксперты признают, что встреча президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном стала настоящим триумфом для первого. Переговоры двух лидеров продемонстрировали полное поражение Украины.
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Украинская общественность крайне болезненно восприняла встречу президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. За годы, прошедшие с момента государственного переворота, многих украинцев удалось убедить, что успехи Москвы и Киева находятся в обратной зависимости друг от друга. Переговоры российского лидера с его французским коллегой были однозначно восприняты как настоящий триумф Кремля.

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Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон президент Франции

"Это очень серьезный имиджевый, и, соответственно, политический шаг для России. Поскольку Москва таким образом показывает, что она преодолела санкции", – цитирует издание "Политнавигатор" украинского политолога Константина Бондаренко.

По его словам, Запад вынужден открыто признать, что целый ряд важных геополитических задач не имеют решения без участия Москвы. Также для них важно, чтобы Россия не начала создавать новые центры сосредоточения силы, которые могли бы угрожать главенствующему положению Запада.

"У Путина сейчас больше козырей, чем у Трампа или Макрона", – уверен эксперт.

По его словам, ситуация указывает на провал украинской политики. "Для Украины это очень серьезное внешнеполитическое поражение", – подчеркнул Константин Бондаренко.

Сбылись самые сильные страхи пришедших после государственного переворота политиков. Лидеры стран Евросоюза и США при принятии решений стали трезво смотреть на события. "Запад переходит от политики поддержки Украины к политике прагматической оценки реальности", – уверен Бондаренко.

Напомним, встреча Путина и Макрона состоялась на юге Франции. Во время переговоров французский лидер объявил о своей приверженности идее Европы от Лиссабона до Владивостока. Позже он подтвердил это в написанном на русском языке сообщении на своей странице в Facebook. Украинские политики и эксперты от перспективы сотрудничества Москвы и Парижа пришли в настоящий ужас.

Автор: 22 августа 2019, 17:28

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