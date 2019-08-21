"Так поступать нельзя": Киев пришел в ужас после встречи Путина и Макрона

Сам факт личной встречи президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном и весьма доверительный тон переговоров стали неожиданностью для украинских экспертов и политиков. Киев буквально пришел в ужас от перспективы более тесного экономического и политического сотрудничества Москвы и Парижа.

Острую реакцию на Украине вызвало высказывание Эммануэля Макрона о его приверженности идее Европы от Лисабона до Владивостока. Интерпретировать эти слова в свою пользу у украинских политиков не получилось: президент Франции не только произнес их во время встречи с Владимиром Путиным, но и на чистом русском языке написал на своей странице в Facebook.

Ту же площадку для "остроумного" ответа французскому лидеру избрал депутат Верховной рады Владимир Арьев. С дальновидностью, присущей всем украинским народным избранникам, он предупредил Макрона об угрозе, которую Франции якобы несет сотрудничество с Россией.

"Макрон пишет, что верит в Европу от Лисабона до Владивостока, но текущие качество и сила европейской политики быстрее приведут к России от Владивостока до Лисабона. Вирус не станет здоровым", – написал Арьев.

Notre ordre international vit un moment historique. Il nous faut le recomposer. Dans ce cadre, la relation de la France et de la Russie est déterminante.



Nos pays doivent parler, trouver des points de convergence. C'est l’objet de ma rencontre avec Vladimir Poutine à Brégançon. pic.twitter.com/7BYsQJaEOy — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 19, 2019

Впечатлениями о встрече Владимира Путина с Эммануэлем Макроном в комментарии изданию "Обозреватель" поделился бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. По его словам, тот факт, что президенты Франции и России стали обсуждать вопрос украинского кризиса без участия представителя этой страны, не внушает оптимизма. Дипломат считает, что французский лидер хочет поскорее избавиться от этой проблемы и биться за украинские интересы не настроен.

Экс-глава МИДа Незалежной справедливо заметил: не стоит ждать, будто что-то хорошее произойдет со страной само по себе. "За свое счастье надо бороться", – подчеркнул он.

"Единственным правильным ответом на поведение как одних, так и других является укрепление Украины и превращение ее в субъект международного права. Когда любой понимает, что с Украиной так поступать нельзя, и за ее спиной решать ее судьбу тоже нельзя", – сказал Огрызко.

Ранее возмущением по поводу встречи Путина и Макрона и прозвучавших там заявлений поделилась депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко. "Путину не просто помогают сохранить лицо, все гораздо хуже. Европейские лидеры мимикрируют под Путина", – заявила она.