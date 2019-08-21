"Мимикрируют под Путина": На Украине взвыли после удара в спину от Макрона

Многие усмотрели в словах Эммануэля Макрона о России как неотъемлемой части Европы, которые он произнес во время встречи с Владимиром Путиным, поддержку политического курса Москвы. Особенно остро это заявление восприняли на Украине.

На протяжении долгого времени массовые средства информации на Украине рассказывали своей аудитории о том, что весь западный мир горячо поддерживает Киев, одновременно с этим отказываясь иметь какие-либо дела с Москвой. При этом все более тесное сотрудничество России и стран Европы эти же журналисты, а также примкнувшие к ним многочисленные политики и эксперты, объясняли некоей изощренной иезуитской вежливостью.

Однако переговоры президентов России и Франции настолько красноречиво показала ложность подобного рода установок, что даже самые одиозные деятели были вынуждены признать ошибочность этой концепции. "Встреча Путина и Макрона. Путину не просто помогают сохранить лицо, все гораздо хуже. Европейские лидеры мимикрируют под Путина", – на своей странице в Facebook заявила депутат Верховной рады Украины от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

Notre ordre international vit un moment historique. Il nous faut le recomposer. Dans ce cadre, la relation de la France et de la Russie est déterminante.



Nos pays doivent parler, trouver des points de convergence. C'est l’objet de ma rencontre avec Vladimir Poutine à Brégançon. pic.twitter.com/7BYsQJaEOy — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 19, 2019

Тот факт, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон фактически решили судьбу Украины, даже не пригласив Владимира Зеленского хотя бы в качестве наблюдателя, вызвал отдельный шок у украинской общественности. Ирина Геращенко выразила уверенность, что теперь европейские столицы начнут давить на Киев, чтобы он наконец начал выполнять взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений. И уже к началу 2020 года, уверена депутат, стоит ожидать снятия европейских санкций с России.

Вся аналитика украинской народной избранницы построена на анализе заявлений Эммануэля Макрона, в особенности – его слова о Европе от Лиссабона до Владивостока. Дескать, исходя из этого принципа запад будет стремится выстраивать единый экономический и политический ландшафт на этой территории.

При этом, судя по всему, особенно Ирину Геращенко возмутил тот факт, что Украина устроила у себя государственный переворот, развалила экономику и развязала гражданскую войну лишь для того, чтобы называться частью Европы, и, несмотря на все жертвы, так и не заслужила этого права. России же для всемирного признания своей европейской сути оказалось достаточно просто существовать.