Джентльмен Путин свел с ума истеричных украинцев

Вчерашняя встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона наделала много шума на Украине. Переговоры двух лидеров показали – Киеву больше не стоит надеяться на помощь Запада в противостоянии с Москвой, констатировал журналист Дмитрий Гордон.



По его словам, никто не может "заставить Путина вернуть украинские земли". Донбасс и Крым снова станут частью Незалежной лишь в том случае, если Запад введет очень жесткие антироссийские санкции, а в Москве соберется миллионный митинг, сказал Гордон в эфире телеканала "Россия 1".



Он напомнил, что Франция была одной из стран, которая подписала в 1994 году Будапештский меморандум, гарантировавший территориальную целостность Украине в обмен на отказ от ядерного оружия. Теперь после всего случившегося Макрон вежливо принимает Путина в Париже, недоумевает Гордон.

Встреча президентов России и Франции говорит о том, что Украина должна надеяться только на себя, полагает журналиста. "На свои вооруженные силы, на свою экономику", – добавил он.

Путин прибыл в Форт Брегансон, где встретился с четой Макрон pic.twitter.com/mjWosE2kq7 — RT на русском (@RT_russian) August 19, 2019

Переговоры Путина и Макрона прошли в форте Брегансон на юге Франции. Президенты обсудили ситуацию в Сирии, Донбассе, выход из договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности, экономическое сотрудничество и другие актуальные вопросы.

В начале встречи президент России удивил первую леди Франции Брижит Макрон, преподнеся ей букет цветов. Только после этого Путин пожал руку французскому лидеру.