Джентльмен Путин свел с ума истеричных украинцев

По его словам, никто не может "заставить Путина вернуть
украинские земли". Донбасс и Крым снова станут частью Незалежной лишь в
том случае, если Запад введет очень жесткие антироссийские санкции, а в Москве
соберется миллионный митинг, сказал Гордон в эфире телеканала "Россия
1".
Он напомнил, что Франция была одной из стран, которая подписала в 1994 году Будапештский меморандум, гарантировавший территориальную целостность Украине в обмен на отказ от ядерного оружия. Теперь после всего случившегося Макрон вежливо принимает Путина в Париже, недоумевает Гордон.
Встреча президентов России и Франции говорит о том, что Украина должна надеяться только на себя, полагает журналиста. "На свои вооруженные силы, на свою экономику", – добавил он.
Путин прибыл в Форт Брегансон, где встретился с четой Макрон pic.twitter.com/mjWosE2kq7— RT на русском (@RT_russian) August 19, 2019
Переговоры Путина и Макрона прошли в форте Брегансон на юге Франции. Президенты обсудили ситуацию в Сирии, Донбассе, выход из договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности, экономическое сотрудничество и другие актуальные вопросы.
В начале встречи президент России удивил первую леди Франции Брижит Макрон, преподнеся ей букет цветов. Только после этого Путин пожал руку французскому лидеру.
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