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Политика

Джентльмен Путин свел с ума истеричных украинцев

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Вчерашняя встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона наделала много шума на Украине. Переговоры двух лидеров показали – Киеву больше не стоит надеяться на помощь Запада в противостоянии с Москвой, констатировал журналист Дмитрий Гордон. 
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По его словам, никто не может "заставить Путина вернуть украинские земли". Донбасс и Крым снова станут частью Незалежной лишь в том случае, если Запад введет очень жесткие антироссийские санкции, а в Москве соберется миллионный митинг, сказал Гордон в эфире телеканала "Россия 1".

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Он напомнил, что Франция была одной из стран, которая подписала в 1994 году Будапештский меморандум, гарантировавший территориальную целостность Украине в обмен на отказ от ядерного оружия. Теперь после всего случившегося Макрон вежливо принимает Путина в Париже, недоумевает Гордон.

Встреча президентов России и Франции говорит о том, что Украина должна надеяться только на себя, полагает журналиста. "На свои вооруженные силы, на свою экономику", – добавил он.

Переговоры Путина и Макрона прошли в форте Брегансон на юге Франции. Президенты обсудили ситуацию в Сирии, Донбассе, выход из договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности, экономическое сотрудничество и другие актуальные вопросы.

В начале встречи президент России удивил первую леди Франции Брижит Макрон, преподнеся ей букет цветов. Только после этого Путин пожал руку французскому лидеру.

Автор: 20 августа 2019, 12:34
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Укранизация это предательство, подлость, зависть, злоба, злорадство, холуйство, бандеризация, дерусификация, дебилизация
Ответить
Откровение хохла, превратившегося в плесень.

Смартфон мне русский подарил
Но мне от завести больней
Тогда я злобу затаил
Насрал ему я у дверей

Мой русский друг из далека
Подарил большой дисплей
Подкравшись я исподтишла
Насрал ему я у дверей

Вот Ленина я повалил
Не зная и истории
За то, что Ленин прирастил
К руине территории

У русского корова сдохла
Я радуюсь! Приятно как!
И даже в горле пересохло
И я подпрыгнул как сайгак

Да я упоротый хохол
И знаю Крым уже не наш
Но повторяю как осёл
Крым наш! Крым наш! Крым наш! Крым наш!...

Предать готов я даже мать
Горжусь я этим. Я хохол!
Готов я Ж O P Y облизать
Почувстав языком ментол

На майдане я скакал
На голове кастрюля
Дебилоидом я стал
А в мозгах цибуля

Кастрюлю больше не сниму
Ведь я каструлеголовый
Всех русских на куски порву
Дебил я бестолковый

Манипуляторы от СМИ
Промыли мне мои мозги
Учу я МОВУ! Ты пойми!
Моим желаниям вопреки
Теперь я зомби от тоски

Был Порошенко мой кумир
Тогда я был порохобот
Теперь Зеленский! Таков мир
Я перевёртыш, но не жмот

Беру я молоток! Ура!
С размаху бью я посильней
И в голове моей дыра
Чтоб было Путину больней

Сейчас я стал бандеровцем
Когда то был я коммунист
И буду хоть Э С Э С О В Ц Е М
Я перевёртыш и расист
И пидафил и ананист
Я коньюктурщик - в Ж O П E глист

Я жертва укранизации
В моей голове бесовщина
В мозгу дебилизация
Ни женщина я, не мужчина
Ну кто я? Конечно скотина!
А может быть ЗОМБИ машина!

Я Вечный Огонь Героя - солдата
Цементом ночью <цензура>
И церковь Московского Патриархата
Я также ночью подпалил

Я хохол и я холуй
Это мой менаталитет
O T C O C Y я Трампу X ..Й
Сделаю ему минет

Я троль, хохол и провокатор
Натура в этом вся моя
Пропагандон - манипулятор
И не могу я без вранья

Георгиевская лента меня раздражает
Вампир просыпается во мне
Как крест меня она убивает
Повешусь скоро на ремне
Крутая.
Ответить
Без России,мир перестанет существовать!Так держать В.В.Путин!Мы вас верим!Удачи вам!
1

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