"Было больно": жуткий казус на встрече Путина и Макрона попал на видео

Первая леди Франции встретилась с Владимиром Путиным, несмотря на травму, полученную во время прогулки на лодке. Брижит Макрон появилась перед российским лидером в элегантном голубом платье и без специальной повязки для плеча. Президент России вручил ей букет цветов.
После совместной фотосъемки произошел занимательный эпизод. Эммануэль Макрон подошел к супруге и случайно взял ее за больную руку. Брижит непроизвольно дернулась, после чего погладила травмированное плечо, сообщает "Пятый канал".
"Макрон так увлекся президентом России, что, видимо, забыл об этом и взял жену под локоть. Это было больно", – передает RT в своем Twitter-аккаунте.
Напомним, в минувшую пятницу, 16 августа, первая леди Франции серьезно повредила руку. Брижит Макрон поскользнулась на лодке и вывихнула плечо. Несмотря на травму она решила не пропускать официальные мероприятия. Недавно жена президента встретилась с мэром Борм-ле-Мимоза по случаю годовщины освобождения коммуны.
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