Жена Макрона получила серьезную травму

В минувшую пятницу, 16 августа, супруга Эммануэля Макрона серьезно повредила руку. Первая леди Франции поскользнулась во время прогулки на лодке и вывихнула плечо, сообщает Life со ссылкой на издание Le Journal du Dimanche.
При этом Брижит Макрон появилась на публике в субботу. Она посетила мероприятие, организованное по случаю годовщины освобождения коммуны Борм-ле-Мимоза, передает РИА ФАН.
Напомним, что в понедельник, 19 августа, российский лидер прибудет с рабочим визитом во Францию. Владимир Путин обсудит с Эммануэлем Макроном ситуацию в Сирии и Иране, а также вопрос безопасности Европы, уточняет "Царьград".
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