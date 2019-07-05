Детали тайной встречи Путина за границей утекли в Сеть

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Италию провел тайные переговоры с бывшим премьер-министром республики, лидером партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони. В Сети появились подробности встречи.



О переговорах политиков с глазу на глаз журналисты узнали случайно. Репортеры заметили Владимира Путина и Сильвио Берлускони в аэропорту Рима – те сидели и о чем-то разговаривали.



Беседа была недолгой, ее подробности не разглашаются. Не исключено, что Путин и Берлускони даже не касались политических вопросов, а разговаривали на отвлеченные темы. Во всяком случае, оба выглядели расслабленными и находились в хорошем расположении духа.

Берлускони и Путин давно поддерживают дружеские отношения. В 2015 году бывший премьер-министр Италии побывал в Крыму, который Запад считает оккупированной территорией.

Путин высоко ценит профессиональные качества Берлускони. Российский лидер называет его политиком мирового уровня, который отстаивает интересы своей страны на международной арене. По признанию Путина, они с Берлускони видятся нечасто, а когда такая возможность появляется, предпочитают не говорить о внутренней политике.

В сентябре Сильвио Берлускони исполнится 83 года. Преклонные годы дают о себе знать: в мае он выписался из больницы в Милане, где перенес операцию из-за проблем с кишечником, сообщает НСН.

«Тебя хотят показать по российскому телевидению. Давно не видели!»: Путин и Берлускони в Риме pic.twitter.com/86I4ztHWNH — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 5 июля 2019 г.

Владимир Путин прибыл в Италию 4 июля. Первым делом он встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском. В процессе они любезно обменялись подарками.

Российский лидер вручил главе Католической церкви икону в ризе "Святые Петр и Павел", альбом с работами Микеланджело, а также копию фильма "Грех" Андрея Кончаловского. Картина посвящена жизненному пути художника.

В свою очередь понтифик преподнес главе российского государства медаль и картину XVIII века. Путин пообещал, что подыщет ей достойное место.