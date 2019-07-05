Детали тайной встречи Путина за границей утекли в Сеть

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Пятница 5 июля
Лента новостей
11:58
Рецепт: греческая пита с соусом дзадзики
11:50
Кожевникова возбудила народ вывалившейся грудью
11:38
СМИ: Отца Собянина экстренно везут в реанимацию
11:33
ФСБ России задержала шпиона
11:22
"Это жутко": Малахов покопался в грязном белье Арбениной
11:17
Нападение фанатов напугало сына Галкина
11:16
Актриса Арнтгольц спрыгнула с 9-этажного дома
10:44
Тодоренко и Топалов шокировали эротичным свадебным танцем (видео)
10:29
Главные события Москвы
10:28
"Сил нет": откровенное признание ушедшего Данилко
10:14
Гардеробщицу Верховной рады жестоко изнасиловали и убили
10:07
Лицемерная Собчак посочувствовала бывшей жене Грудинина
10:01
Папа Римский восхитился "Грехом" от Путина
09:34
Киркоров побил оскандалившуюся Пугачеву
09:18
Улучшений не заметно: друг о состоянии парализованного Моисеева
09:15
В России резко подорожает страховка автомобиля
09:13
Самодовольного Маслякова уложили на лопатки в споре за КВН
08:31
Неутешительный диагноз: больного Юрия Шатунова срочно прооперировали
08:16
Резко изменившаяся Подольская чертовски напугала Преснякова
06:13
"Бескультурная лошадь": потерявшая рассудок Собчак получила плевок в лицо
04:25
Шнуров без мата распек главу Минздрава
02:06
Жертва "Подмосковного Отелло" прославилась за границей
00:32
8 миллионов рублей за виллу: подробности роскошной свадьбы Тодоренко и Топалова
22:41
Тюменская чиновница лишилась работы из-за откровенных снимков
21:48
"Спокойнее всем нужно быть": оскалившихся на Пугачеву россиян приструнили
21:30
Назван лучший растворимый кофе
21:06
"Не копайтесь в грязи": известная певица вступилась за оплеванного Фадеева
20:11
"Просто идеальная": Семенович без макияжа привела народ в экстаз
19:57
Продюсера фильма "Волк с Уолл-стрит" подозревают в отмывании денег
19:40
Кокорина и Мамаева отправили в колонию
19:33
Наталья Фриске взбесилась из-за подлого обмана
18:59
"Гарри Поттер" превратится в телесериал
18:57
"Единая Россия" займется адресным информированием о нацпроектах
18:53
Брошенная Цымбалюк-Романовская отреагировала на тревожные слухи
18:32
"ЕР" налаживает обратную связь с гражданами по нацпроектам
18:24
Список профессий для женщин кардинально изменится
17:58
Потерял голос: обессиленный Пьеха поведал о тяжелых муках
17:48
Папа Римский и Владимир Путин столкнулись лбами (видео)
17:39
Новый поворот: Мишулина вывела хитреца Еремеева на чистую воду
17:26
В столичном ТЦ треснул огромный аквариум
17:05
"Опять накрутили": Дана Борисова пожаловалась на равнодушие дочери
16:56
Известный рэпер женился на телеведущей
16:37
В Петербурге пассажир избил кондуктора
16:28
Меня опорочили: оболганный Цискаридзе извинился перед Волочковой
16:09
Опубликован список погибших моряков-подводников
15:56
В Башкирии водитель сбил школьника на велосипеде
15:50
Драку Горбань со смазливым любовником зафиксировали камеры
15:41
Разгневанный пассажир избил сотрудника авиакомпании до сотрясения мозга
15:39
Пьяную вусмерть Миддлтон доставили домой после грязной попойки
15:35
Лолита Милявская разводится с молодым мужем
15:13
Краско о внезапной смерти жены
15:12
Знаменитый испанский актер умер в возрасте 90 лет
15:10
3 психологические причины набора веса
14:55
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 июля 2019 года
14:49
Стала задыхаться: истощенная звезда сериала "Кухня" рухнула без сознания
14:42
Павел Воля пошел на поводу у народа (видео)
14:40
Крутой показал юную красавицу-дочь
14:18
Звезда "Уральских пельменей" разоткровенничалась перед поклонниками
14:16
Лебедь зверски убил собаку на глазах у ее хозяина
14:04
Есть пострадавшие: в Петербурге иномарка врезалась в здание
13:41
Болячки во рту стали симптомом поражения мозга
13:41
Показавшая голый зад Собчак вызвала омерзение
13:03
Страстного Крида подловили за поцелуями с известной актрисой
12:46
На Камчатке автобус въехал в толпу на остановке
12:39
Назван помогающий в борьбе с раком напиток
12:18
Нелепое падение Овечкина стало сенсацией
12:02
"Много ягодиц": раскрыта причина одиночества Бузовой
11:38
Боярского застукали за удивительным занятием (видео)
11:35
"Какой ужас!": что случилось с лицом Маши Распутиной
11:28
Москвичей предупредили об опасных порывах ветра
11:21
Кузнецова вступилась за униженную Шарапову
10:43
Актриса Ирина Пегова потеряла ребенка
10:34
Искренняя благодарность: Борисова разделась для Разина
10:26
Улицы Петербурга подтопило из-за сильного ливня
10:25
Родная и внебрачные дочери поделили богатства Осина
09:53
"Тело богини": Нюша поразила подтянутой фигурой
09:53
Вместо Юли: похоронившая Началову Исаева стала певицей
09:44
В Краснодаре загорелся склад с шинами
09:39
Изменившаяся Марина Хлебникова выступила с заявлением
09:17
Россиян накажут за долги соседей по ЖКХ
09:13
Во время праздничного салюта погибла женщина
08:45
Тодоренко и Топалов сыграли свадьбу в Италии
08:13
Вызвать на допрос: Пугачевой грозят серьезные последствия после омерзительной выходки
06:12
Раскрыт секрет молодости легендарной Пугачевой
04:17
Сотрудница банка в Москве похищала деньги у пенсионеров
02:13
Шерон Стоун испугала своим изможденным видом
00:13
"Только мудрый Максим промолчал": "Свиту" Примадонны вывели на чистую воду
23:02
Дух Децла мешает пить "святую" воду с могилы Началовой
22:32
По Сети гуляет новый вирус-вымогатель
21:52
"Платье без вкуса": Тодоренко разнесли за выбор свадебного наряда
21:45
Скандал в прямом эфире: украинский националист прогнал из студии композитора
21:44
После бури в Москве несколько человек попали в больницу
21:30
В России хотят ввести контроль за сбором ягод и грибов
20:55
Ученые объяснили происхождение "ягодиц" у морских звезд
20:47
Алибасов после скандала с отравлением вновь попал в больницу
20:19
Путин признал иркутский паводок бедствие федерального масштаба
19:49
Маркл выбрала крестной своего ребенка скандальную знаменитость
19:02
Александр Масляков вляпался в грязный скандал
18:48
Единую электронную очередь в детсады закрепят законодательно
18:38
Ирина Шейк испытывает терпение бывшего возлюбленного
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Рецепт: греческая пита с соусом дзадзики
Венец безбрачия: каким знакам зодиака не везет в любви
В Сети появилось интимное видео Брежневой и Меладзе
Шарапова с треском провалилась на Уимблдоне
"Можем попросить": Лукашенко предложил Белоруссии войти в состав России
Пышная грудь Канделаки свела народ с ума
Политика

Детали тайной встречи Путина за границей утекли в Сеть

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Президент России Владимир Путин в ходе визита в Италию провел тайные переговоры с бывшим премьер-министром республики, лидером партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони. В Сети появились подробности встречи. 
прочитано 1187 раз

О переговорах политиков с глазу на глаз журналисты узнали случайно. Репортеры заметили Владимира Путина и Сильвио Берлускони в аэропорту Рима – те сидели и о чем-то разговаривали.

ПО ТЕМЕ

Папа Римский восхитился "Грехом" от Путина

Папа Римский и Владимир Путин столкнулись лбами (видео)

Беседа была недолгой, ее подробности не разглашаются. Не исключено, что Путин и Берлускони даже не касались политических вопросов, а разговаривали на отвлеченные темы. Во всяком случае, оба выглядели расслабленными и находились в хорошем расположении духа.

Берлускони и Путин давно поддерживают дружеские отношения. В 2015 году бывший премьер-министр Италии побывал в Крыму, который Запад считает оккупированной территорией.

Путин высоко ценит профессиональные качества Берлускони. Российский лидер называет его политиком мирового уровня, который отстаивает интересы своей страны на международной арене. По признанию Путина, они с Берлускони видятся нечасто, а когда такая возможность появляется, предпочитают не говорить о внутренней политике.

В сентябре Сильвио Берлускони исполнится 83 года. Преклонные годы дают о себе знать: в мае он выписался из больницы в Милане, где перенес операцию из-за проблем с кишечником, сообщает НСН

Владимир Путин прибыл в Италию 4 июля. Первым делом он встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском. В процессе они любезно обменялись подарками.

Российский лидер вручил главе Католической церкви икону в ризе "Святые Петр и Павел", альбом с работами Микеланджело, а также копию фильма "Грех" Андрея Кончаловского. Картина посвящена жизненному пути художника.

В свою очередь понтифик преподнес главе российского государства медаль и картину XVIII века. Путин пообещал, что подыщет ей достойное место.

Автор: Иван Поляков5 июля 2019, 11:10
ФОТОРЕПОРТАЖ

Папа Римский восхитился "Грехом" от Путина

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ВестникЪ
Ответить
Зарплата пропагандистов в месяц.
1 Соловьёв 67 млн руб
2 Киселёв 20 млн руб
3 Скабеева 4 млн руб
4 Попов 2 млн руб
5 Норкин 2 млн руб
6 Кузичев 2млн руб
7 Шейнин 2 млн руб
Не хило жируют пропагандисты...

В СССР гагетчики получали 60 рублей.
ВестникЪ
Ответить
Полковник Шендаков про ботоксную крысу Путина
<цензура>=N1Gkl45DiVo

Страшный вопрос Путину от полковника Шендакова М А
<цензура>=Lxd_AgyLWKA

Офицеры уже не шутят. Открытое письмо к гр. Путину
Полковник Вооружённых сил запаса Шендаков М.А.:

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — ВРАГУ РОДИНЫ И ПРЕДАТЕЛЮ РУССКОГО НАРОДА

Гражданин Путин!
Господином, как вы привыкли, назвать не могу, поскольку не являюсь ни вашим рабом, ни холопом. Товарищем тоже, <цензура> у меня в товарищах никогда не было и никогда не будет подобных вам людей. Да и в одной Конторе я с вами, к счастью, не служил.

Я вам писал уже однажды – в далёком 2004 г.

Как простой подполковник Российской Армии Верховному Главнокомандующему Вооружёнными силами я тогда уже выразил своё недоверие к вам. То письмо, написанное от руки (сохранился черновик), вы, конечно не читали. Оно было отфутболено вашими клерками в Министерство обороны, о чём я и был уведомлён консультантом отдела писем Управления по работе с обращениями граждан Администрации Президента РФ Массало Л.Н. (№ А26 — 12 — 162598 от 11.05.2004 г.). Но я писал не министру обороны, а лично вам, чтобы выразить свои глубокие сомнения в вашей честности и порядочности. С тех пор – за 8 лет, моё мнение нисколько не изменилось!

Впервые я увидел вас в горах Дагестана в августе 1999 г.,

куда вы залетели на вертолёте и вручили нам именные часы (через несколько лет я носил их по ломбардам г. Ростова-на-Дону, чтобы найти денег детям на еду.

Нигде не взяли из-за гравировки: «ЗА ЛИЧНОЕ МУЖЕСТВО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ…»).

Тогда, в Ботлихе первыми моими были, как, на каком основании этот маленький, серенький, невзрачный человечек, такой же подполковник, как и я, без соответствующего опыта и образования возглавил управление огромной страной в такой тяжелейший для неё период?! Даже если какой-то больной на голову предложил, как здравомыслящий человек мог согласиться?! Это или самоубийство, или расчёт! Но некогда было тогда размышлять на эту тему – выбивали чечено-арабских боевиков из Дагестана, затем вошли в Чечню…

Следующий раз вы поразили меня в 2003 г. своим беспардонным заявлением по ТВ, что не имеете никакого отношения к созданию партии «Единая Россия». Такого открытого и наглого вранья я, простой защитник Отечества своему Верховному простить не смог.

С тех пор я внимательно и пристально наблюдаю за вами и всеми вашими действиями. Вывод сделал однозначный: вы, гражданин Путин – «ЗАСЛАННЫЙ КАЗАЧОК»! Другого объяснения, как простой подполковник, пусть и КГБ, неудачник по службе (карьере), не допущенный к настоящей работе за границей (братская ГДР таковой не являлась), уволенный по каким-то странным обстоятельствам (многие данные свидетельствуют – по недоверию) вдруг в два коротких прыжка (мэрия С.Петербурга – ФСБ России) оказался на самой вершине власти в стране с жесточайшим экономическим и политическим кризисом, я не нахожу!

Гораздо позже я узнал из материалов расследования рабочей группы депутатов Законодательного собрания (городского совета народных депутатов) С.-Петербурга под руководством М. Салье в 1992 г., а также проверки Контрольно ревизионного управления, по результатам которого было возбуждено уголовное дело (№144128) о махинациях и коррупции в особо крупных размерах членами Ленинградской ОПГ (организованной преступной группировки) под руководством Путина В.В.Дело было спешно и незаконно закрыто в 1999 г. после вашего проникновения в высшую власть.

Вновь поднявшая и обнародовавшая эти сведения Марина Евгеньевна Салье в марте этого года была убита.

Абсолютно убеждён, по вашему личному приказу! Можно убить человека. Особенно пожилую беззащитную женщину-пенсионерку.

Но нельзя убить уже вылетевшее слово – оно не воробей!

Как не помогут вам скрыть правду и уйти от ответственности и убийства Л. Рохлина, В. Илюхина, А.Боровика, Г. Старовойтовой, К. Петрова…

Но я уверен, все эти питерские преступления (в т.ч. махинации с жильём, как в Питере, так и за границей, и кооператив «Озеро»…) далеко не самые страшные преступления, которые вы совершили против России и русского народа.

Годами анализируя вашу преступную деятельность и наблюдая геноцид моего родного русского народа, планомерное экономическое порабощение России и масштабное расхищение её национальных богатств приближёнными к вам лицами, я пришёл к твёрдому убеждению, что вы, по всей видимости, были завербованы иностранными спецслужбами (страна/страны при этом не имеет/ют значения) во время своей неудачной службы в ГДР в далёкие 80-е годы.

С тех пор вы и выполняете задачи своих хозяев по планомерному уничтожению государственного суверенитета России, его экономического порабощению Западом и уничтожению населения страны,

в первую очередь русского, для обеспечения рекомендованных обожаемой вами и вашими подельниками «Железной Леди» М.Тетчер 50 миллионов – для обслуживания «Золотого миллиарда».

Именно ваши западные хозяева инициировали жесточайший экономический кризис сначала в СССР, затем в России.

А потом на этой мутной волне и «всплыли» вас в Кремле – «на добивание», порулить будущей сырьевой колонией Запада.

В результате за время вашего преступного правления в России окончательно уничтожены или находятся на грани уничтожения (на что вам требуется ещё 6 лет) экономика, промышленность, сельское хозяйство, образование, здравоохранение.

В мирное время разгромлены Вооружённые силы, МВД, ВПК… Стали полностью коррумпированы практически все государственные органы, все силовые структуры, судебная система…

Многие недалёкие, оболваненные умелой пропагандой ваших подручных люди в России наивно связывают улучшение жизни с начала 2000-<цензура> годов с вашим восхождением на трон. Они глубочайше заблуждаются! Резкое падение цен на нефть, приведшее к экономическому кризису конца 80-<цензура> - начала 90-<цензура> было спланировано и осуществлено вашими хозяевами – так называемым «мировым правительством», после чего стоящей на коленях России явили «спасителя». Этим грязным методом вы пользовались и продолжаете пользоваться.

Именно с такой же целью вами в сговоре с главарём чеченских бандитов Ш. Басаевым была спланирована и развязана подлая война в Дагестане в августе 1999 г., в результате которой на первом этапе этого государственного предательства ВС и МВД понесли тяжелейшие потери. А ведь до этого предательского сговора наши войска (136-я отдельная мотострелковая бригада 58-й Армии и части 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии) находились вдоль чечено-дагестанской границы на отлично оборудованных позициях, которые невозможно было взять. По приказу из Москвы эти части были отведены от границы, чтобы дать возможность бандитам беспрепятственно занять несколько районов Дагестана.

Кроме того, дремучий народ в глубинке, имеющий доступ только к госканалам телевидения, убеждён,что это благодаря великому Путину в России появились мобильники, компьютеры, плоские телевизоры, иномарки…

При этом люди не понимают, что все эти блага – во-первых, закономерный и объективный научно-технический процесс нашей цивилизации, в результате которого все эти «диковинки» есть в любой банановой республике.

А во-вторых, и это самое страшное – все достижения прогресса придуманы, разработаны и внедрены в производство за рубежом. В результате за наш счёт на Западе поддерживается экономика, развивается наука, сдерживается безработица. А мы, народ России, тупо и неуклонно деградируем, ориентируясь на одну профессию – открывальщика вентилей на нефте- и газопроводах.

А когда вы со своими подельниками окончательно уничтожите российское производство, нам объявят новые цены на все эти пока ещё халявные мобильники, компы и автомобили, даже если их сборка организована на нашей территории (зачем Западу гробить свою экологию?).

Все заявления о «процветании» нашей экономики, промышленности, финансов тоже подлый обман.

Половина компаний, заводов, банков и т.п. принадлежат вашим личным близким друзьям, половина – иностранцам. При этом большинство из них не платит налоги в бюджет, т.к. зарегистрированы в оффшорах. С финансами ещё хуже – колоссальные суммы вложены по вашим личным указаниям в различные фонды и ценные бумаги в США и Западной Европе.

Наш народ пока ещё не осознал всю катастрофичность этой коварной подлости. Ведь эти средства уже никогда не вернутся в Россию! И именно с этой целью вы их туда выводите! Но вам и этого мало!

Только с целью громадных хищений в разгар кризиса затеяны глобальные воровские проекты ОЛИМПИАДА-2014, СКОЛКОВО, БОЛЬШАЯ МОСКВА…

А масштабам открытого воровства под предлогом восстановления Южной Осетии завидует даже ваш личный друг – дважды герой – Независимой Ичкерии (присвоено преступником Масхадовым) и России (присвоено вами) потомственный бандит Р. Кадыров! В 1998 г. я оборудовал заставы миротворческого батальона России в Ю. Осетии, и тогда местные жители показывали мне разрушенные дома Цхинвала (как выяснилось позже, многие из них принадлежали грузинским семьям и были сожжены осетинами). Через 10 лет — в 2008 г. после подлого нападения Грузии мне снова показали те же дома – по-прежнему разрушенные! При этом нагло заявлялось, что это результат недавнего обстрела. Всё это вы прекрасно знаете! И деньги из бюджета вагонами продолжают уходить на Кавказ…

Слишком много вопросов для следователей накопилось по вашим злодеяниям, гражданин Путин!

А пока вы на свободе, я, как ваш работодатель, ТРЕБУЮ:

Разъясните мне, на каком основании одним из крупнейших банков России – ВТБ – управляют исключительно ваши бывшие сослуживцы – генералы КГБ/ФСБ и сынки ваших близких друзей (тех же генералов)? Они все – лучшие экономисты России?

Почему на эмблемах крупнейших российских компаний «РОСНЕФТЬ» и «СБЕРБАНК РОССИИ» стилизованно изображён древний символ ИУДЕЙСКОЙ власти – ритуальный подсвечник Минора (Менора)?

Кто хозяева Земли Русской?! Когда они придут, чтобы заявить нам свои права на нашу Святую Русь?!…

Продажные проправительственные СМИ упорно стараются внушить нам, что во всём виноваты бестолковые министры.

Этот миф, шитый белыми нитками легко развеивается:

Во-первых, абсолютно все высшие государственные чинуши назначены на свои должности ЛИЧНО вами, и вы были прекрасно осведомлены при этом, что мебельный торгаш Сердюков никогда не служил в Армии, неудавшийся школьный учитель физики Нургалиев ничего не соображает в «ментовской» работе.

Как никаких представлений о сельском хозяйстве не имеет бухгалтер Скрынник, а бухгалтер Голикова – о здравоохранении. И таких дилетантов вы назначили 90 % правительства!

Это государственная измена и крупномасштабная диверсия!

По сравнению с ней даже назначение министром миллиардера Абызова, не имеющего высшего образования

(бросил в юности МГУ) выглядит невинной шалостью.

Хотя подлая суть понятна – подельник А. Чубайса особо зарекомендовал себя в ходе разграбления и уничтожения РАО ЕЭС. Все эти (кроме Чубайса — тут отдельная история) пешки выполняют ваши личные указания и распоряжения, <цензура> брать на себя ответственность за такие тяжкие государственные преступления, которые они совершают, ни один нормальный человек не решится. Значит, они уверены в своей полной безнаказанности.

И гарантом в этом для них являетесь лично вы, гражданин Путин!

Поэтому и процветает в верхах кумовство, впервые в истории современной России официально узаконенное лично вами на примере Зубкова и Сердюкова.

Поэтому бывший зам. заведующего секцией мебельного магазина назначает «рулить» военным образованием, до недавнего времени считавшимся лучшим в мире, одну свою любовницу, не знающую, чем отличается военное училище от военной академии.

В результате уничтожены большинство и готовятся к уничтожению оставшиеся военные вузы.

Другую любовницу – закупками вооружения, хотя она понятия не имеет, чем отличается танк от бронетранспортёра. Результат – ежегодные срывы госзаказа.

Третья до недавнего времени заведовала самым больным армейским вопросом – жильём.

В результате – полный провал.

Десятки тысяч офицеров выведены за штат своих частей, но не могут уволиться из-за отсутствия положенного по закону жилья.

В настоящее время она переведена на другую, не менее оплачиваемую работу со скромным «выходным пособием» в виде квартиры в Москве и нескольких миллионов рублей наличными.

За все эти и многие другие преступления, связанные с подрывом обороноспособности страны и боеготовности Вооружённых сил Сердюкову настойчиво пророчат повышение – должность вице-премьера.

И он наверняка им станет – вот только доделает то, что не успел в этом году – уничтожит и продаст лучшую в мире военно-медицинскую академию и единственную в мире академию военно-космической обороны.

Ведь суть вашей деятельности ясна – чем больше вреда нанёс министр в своей сфере деятельности, тем выше будет повышение.

Именно поэтому самые отъявленные негодяи из ВАШЕГО правительства назначены ВАШИМИ помощниками и советниками. Нам, честным патриотам своей Родины – России, тяжело бороться с вашим преступным режимом

– за многие годы вы создали мощнейшую мафиозную структуру, опутавшую своей паутиной всю страну, все сферы жизнедеятельности.

Самое обидное, что кроме кучки евреев, на которых у нас стало неприлично всё сваливать, основу вашей ОПГ составляют бывшие ваши сослуживцы – генералы и офицеры КГБ и ФСБ. Наши легендарные (по советским кинофильмам и книгам) «рыцари плаща и кинжала» легко и просто променяли идеалы Родины на денежные купюры с изображением президентов США. Но, ни украденные у своего народа миллиарды, ни полученные от врагов 30 серебренников не принесут счастья ни вам, ни вашим подручным, ни родным и близким всех последующих поколений потомков предателей и воров.

Думаю ваши западные хозяева довольны вашей подрывной работой. Но все эти потуги тщетны.

Святая Русь выстоит, как бывало не раз в её великой и трагичной истории. Воспрянет духом, возродится из пепла, скинет с себя жидо-масонское ярмо рабства. И наступит час расплаты для всех предателей нашей многострадальной Родины.

Поэтому лучший выход для предателя, заслуживающего смертной казни, бежать на Запад пока не поздно.

Так будет лучше для всех: и мы, Русичи, не возьмём страшный грех убийства на душу, и все ваши подельники потянутся вслед журавлиным клином, очищая нашу Святую Землю.

Иначе лучшее, что вас всех ждёт, это направление Магадана.
А худшее, с учётом того, что вы ведёте ВОЙНУ с Россией – наказание по законам ВОЕННОГО времени…

Гражданин Российской Федерации, ветеран боевых действий и военной службы,
полковник Вооружённых сил запаса Шендаков Михаил Анатольевич
Московская обл., Красногорский район, п. Нахабино 1.10.2012 г.
<цензура>
ВестникЪ
Ответить
ПУТИНА ПОГУБИТ ВОЙНА
пророк Некто Русский

Путин уничтожает Русских
<цензура>=3vSm0gD7T0Y

СМЕРТНОСТЬ РУССКИХ ЗАШКАЛИЛА
царь град

Русские: самый униженный из великих народов
Царьград ТВ
<цензура>=V5JN1qbfuYk

В Правительстве озвучили страшную правду
ГОЛИКОВА - РУССКИХ СКОРО НЕ БУДЕТ ОНИ ВЫМРУТ КАК МАМОНТЫ
Царьград ТВ Мария Иваткина
<цензура>=OjWNn_hv2Ws

Мария Иваткина молодая сотрудница телеканала "Царьград". Она вещает выпуски с новостями. Часто её можно наблюдать в дискуссиях у Пронько, но она не спорит, а констатирует факты. Девушка мила, симпати. ... Кто такая Мария Иваткина? Чем занимается, национальность, возраст, карьера, какие страницы в социальных сетях, семья, увлечения? Какие рост, вес, размер груди, параметры фигуры? Скрыть
<цензура>

П.С.
Пока есть Иваткины Русь НЕ УМРЁТ!!
Аминь

Падение зеленоглазого шлемоносца
ВАСИЛИЙ НЕМЧИН - русский Нострадамус
И будет кровь , связанная с падением зеленоглазого шлемоносца …затем он будет низвергнут в пучину” “Другой будет длинноносым…его будут ненавидеть все …но он сумеет сплотить вокруг себя большую силу” “Человек, сидящий на двух столах соблазнит еще пять таких же как он , но на четвертой ступеньке лестницы они упадут бесславно Далее очередной “наполовину лысый наполовину волосаты й правитель” , “лысый с нечистой кожей “ (44) “златовласая.
<цензура>

Пишет Александрова Ольга (olga_al)
Василий Немчин
И будет кровь, связанная с падением зеленоглазого шлемоносца …затем он будет низвергнут в пучину…(1) - Другой будет длинноносым…его будут ненавидеть все …но он сумеет сплотить вокруг себя большую силу…(2) - Человек, сидящий на двух столах соблазнит еще пять таких же, как он, но на четвертой ступеньке лестницы они упадут бесславно (3(1 и 5) - …лысый с нечистой кожей (4) - …златовласая жена большого.

“Гарвардский проект”
Программа рассчитана на три пятилетки.
В первое пятилетие с 1985 по 1990 год будет проходить “Перестройка”. Ее цели следующие:
Гласность
Борьба за социализм “с человеческим лицом”
Подготовка реформ “от социализма к капитализму”.
“Перестройкой” должен руководить один вождь, предположительно Генсек.

Второй том был посвящен “Реформе”, ее время – 1990–1995 годы, а цели – следующие:
Ликвидация мировой социалистической системы.
Ликвидация Варшавского договора.
Ликвидация КПСС.
Ликвидация СССР.
Ликвидация патриотического социалистического сознания.
“Реформой” должен был руководить уже другой вождь.

Третий том называется “Завершение”.
Ликвидация Советской армии.
Ликвидация России как государства.
Ликвидация атрибутов социализма, вроде бесплатного обучения и медицинского обслуживания, и введение атрибутов капитализма: за все надо платить.
Ликвидация сытой и мирной жизни в Ленинграде и Москве.
Ликвидация общественной и государственной собственности и введение частной собственности повсеместно.
“Завершение” сопровождалось вымораживанием голодного населения России, постройкой хороших дорог в морские порты, по которым сырье и богатство России надлежало вывезти за границу.
“Завершением” должен был руководить третий вождь, его время – 1996–2000 годы.

Итак, сейчас, когда подходит к концу правление президента Путина можно подвести итоги его деятельности.
Что можно сказать о нашей армии? Ее практически нет. Вооружение в ней уже давно устарело. На смену патриотическому духу и солдатской дружбе пришли нежелание служить и дедовщина.

С СССР запад не мог не считаться, а вот нас уже не во что ни ставят. Современная Россия уже потеряла право голоса.
Следующий третий пункт плана выполнен на 100%. Ликвидировано бесплатное образование, медицинское обслуживание и мы живем по принципу за все нужно платить.

Справедливыми оказались и следующие высказывания пророка, а именно, те которые не предвещали нам ничего хорошего во время правления В.В.Путина. Что это? Совпадение? Однако жизнь показывает, что несколько совпадений позволяют говорить о закономерностях. То есть исполнение прежде сказанного Василием "Немчиным" дает нам повод доверять и тому, что он говорит о нашем будущем дальше.

Немчин говорит о Путине, что будет он недолго. Похожее предсказание принадлежит знаменитому старцу с острова <цензура> - Николаю Гурьянову (пророчество датировано 1997 годом):«После (Ельцина) будет военный…Власть его будет погонная. Но век его мал, да и он сам. Будут гонения, на черноризцев и церковь. Власть будет как при коммунистах и Политбюро». Приблизительно то же самое, но уже в 2001 году скажет и Иосиф Ватопедский - старец с Афона. Так что у нас появляется еще больше доводов в пользу доверия к пророчествам Василия Немчина.

Что же ожидает нас после Путина?
о приемнике Путина, я решил попытаться поискать вероятные до сих пор мне неизвестные продолжения пророчеств Василия Немчина. Как обычно ссылок оказалось множество, только вот по существу их оказалось одна или две. И что же там говорилось? Источник содержал следующее пророчество, которое относится к периоду после карлика с черным лицом (Путина) - «Дальше «вынесут труп», «поставят несмышленого юношу, которого изгонят».
<цензура>

Называют этого "зеленоглазого" также "человеком, закованным в кольчугу" и "человеком, проливающим кровь, "который будет пробовать себя у власти, когда у него "сойдуться две пятерки". Похоже, что это указание на возраст. Явно чувствуется намек на какого-то военного человека, который, как пишет Немчин, "упал, но поднялся". ... шлемоносец
<цензура>

Путин это карлик с «чёрным лицом»
«И будет кровь связанная с падением зеленоглазого шлемоносца. Затем он будет низвергнут в пучину» - Президент РФ любит горные лыжи и ВВС РФ, где там и там он катается или летает в шлеме. Достаточно вспомнить знаменитый полет со стерхами Главкома ВС РФ Путина...
<цензура>

П.С.
ШЛЕМОНОСЕЦ ПОТОМУ ЧТО ЛЕТАЛ В ШЛЕМЕ СО СТЕРХАМИ!!!
Я раскрыл вашего ШЛЕМОНОСЦА!+!+!
Аминь
1

Популярные темы форума

Политика

Двуличный Лукашенко лебезит перед Трампом после подарка Путину
Припертый к стенке Климкин отвесил Зеленскому звонкую оплеуху
В Кремле раскрыли детали секретных переговоров Путина по крушению MH17
Почему России важно развивать отношения с Африкой

Шоу-бизнес

Цекало странно отреагировал на развод Лолиты Милявской
Бледанс рассекретила взрослого сына
Кожевникова возбудила народ вывалившейся грудью
"Это жутко": Малахов покопался в грязном белье Арбениной

Проишествия

Разгневанный пассажир избил сотрудника авиакомпании до сотрясения мозга
"Падальщики": украинцы глумятся над трагедией российской подлодки
В Нижневартовске во время пожара произошел взрыв (видео)
В Иркутской области страшный потоп унес жизни двух человек (видео)

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

Актриса Ирина Пегова потеряла ребенка

О несчастье рассказал ее бывший муж

Шоу-бизнес

Новый поворот: Мишулина вывела хитреца Еремеева на чистую воду

Артистка разоблачила гнусный обман
Шоу-бизнес

"Бескультурная лошадь": потерявшая рассудок Собчак получила плевок в лицо

Эксперт высказал субъективное мнение
Шоу-бизнес

Самодовольного Маслякова уложили на лопатки в споре за КВН

"Родители" КВН выиграют суд, уверены истцы

Гороскоп

Венец безбрачия: каким знакам зодиака не везет в любви
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Календарь красоты на июль 2019

Фоторепортажи

Папа Римский восхитился "Грехом" от Путина
Тюменская чиновница лишилась работы из-за откровенных снимков
20-летняя официантка поставила жизнь под угрозу в погоне за мечтой
Горячая сестра Лободы взбудоражила своим обнаженным телом

Спорт

Нелепое падение Овечкина стало сенсацией
Кузнецова вступилась за униженную Шарапову
Осужденные дебоширы Кокорин и Мамаев готовятся к большим переменам
Итальянская звезда биатлона сокрушила "полуголым" снимком

Регионы

Российские войска переброшены в зону наводнения после срочного поручения Путина
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru