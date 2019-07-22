"Просто уничтожим": Зеленскому предсказали могилу после выборов

Бывший украинский дипломат Олег Волошин рассказал о решении, которое может принять президент страны Владимир Зеленский после досрочных выборов в Верховную раду и которое окажется могилой для его политической карьеры. Речь идет о назначении на должность премьер-министра человека, нацеленного на сотрудничество с Международным валютным фондом.

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