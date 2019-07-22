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Политика

"Просто уничтожим": Зеленскому предсказали могилу после выборов

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Бывший украинский дипломат Олег Волошин рассказал о решении, которое может принять президент страны Владимир Зеленский после досрочных выборов в Верховную раду и которое окажется могилой для его политической карьеры. Речь идет о назначении на должность премьер-министра человека, нацеленного на сотрудничество с Международным валютным фондом.
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На Украине состоялись досрочные выборы в Верховную раду. После формирования нового состава парламента президент страны Владимир Зеленский должен будет определиться с фигурой премьер-министра.

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На Украине проходят выборы в Верховную Раду

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Здесь бывший шоумен может принять решение, которое станет фатальным для его политической карьеры, для репутации его партии "Слуга народа" и вообще для всего государства, считают оппозиционеры. Они напомнили, что среди кандидатов на должность главы правительства есть люди, нацеленные на плотное сотрудничество с Международным валютным фондом. Ярким примером служит заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

"Я Вас предупреждаю: если премьер-министром будет Рожкова, то мы как оппозиция этими тремя буквами "МВФ" Вас просто уничтожим", – заявил в эфире телеканала "112 Украина" бывший дипломат Олег Волошин. Он подчеркнул: международная финансовая структура не показала себя как что-то, что будет действовать на благо Незалежной.

"Вы будете абсолютно уникальным примером, когда на волне тотального, бессовестного, абсолютно безграничного и нечестного популизма к власти приводят представителей абсолютного финансового интернационала, которых эти избиратели, склонные к популизму, больше всего ненавидят", – обратился Волошин к Зеленскому.

По словам экс-дипломата, нацеленность на сотрудничество с МВФ похоронит положительные впечатления избирателей как о самом Зеленском, так и о партии "Слуга народа", одержавшей победу благодаря его поддержке. "Эти три буквы "МВФ" станут могилой Вашего политического рейтинга и Вашей политической силы, потому что ничего принципиально хорошего в восприятии простых людей, проголосовавших за Украину, МВФ в страну не принес", – цитирует Волошина "Российская газета".

Автор: 22 июля 2019, 09:29
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