"Просто уничтожим": Зеленскому предсказали могилу после выборов

На Украине состоялись досрочные выборы в Верховную раду. После формирования нового состава парламента президент страны Владимир Зеленский должен будет определиться с фигурой премьер-министра.
Здесь бывший шоумен может принять решение, которое станет фатальным для его политической карьеры, для репутации его партии "Слуга народа" и вообще для всего государства, считают оппозиционеры. Они напомнили, что среди кандидатов на должность главы правительства есть люди, нацеленные на плотное сотрудничество с Международным валютным фондом. Ярким примером служит заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.
Результаты выборов в Раду - ожидаемые.«Слуга народа» Зеленского стала первой партией, партия Порошенко выступила слабо, подтвердив его провал на президентских выборах. Несколько усилилась оппозиция, уйдёт часть плесени, Парубий не будет спикером, Рада станет чуть более умеренной.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 21, 2019
"Я Вас предупреждаю: если премьер-министром будет Рожкова, то мы как оппозиция этими тремя буквами "МВФ" Вас просто уничтожим", – заявил в эфире телеканала "112 Украина" бывший дипломат Олег Волошин. Он подчеркнул: международная финансовая структура не показала себя как что-то, что будет действовать на благо Незалежной.
"Вы будете абсолютно уникальным примером, когда на волне тотального, бессовестного, абсолютно безграничного и нечестного популизма к власти приводят представителей абсолютного финансового интернационала, которых эти избиратели, склонные к популизму, больше всего ненавидят", – обратился Волошин к Зеленскому.
Явка на украинских выборах показывает, что украинцам уже забить на всё. Последней каплей были выборы Зеленского, когда люди поверили тому, что он обещал, а в итоге всё получилось как всегда. И конечно же набранная им партийная команда не очень способствует доверию.— Голос Мордора (@spacelordrock) July 21, 2019
По словам экс-дипломата, нацеленность на сотрудничество с МВФ похоронит положительные впечатления избирателей как о самом Зеленском, так и о партии "Слуга народа", одержавшей победу благодаря его поддержке. "Эти три буквы "МВФ" станут могилой Вашего политического рейтинга и Вашей политической силы, потому что ничего принципиально хорошего в восприятии простых людей, проголосовавших за Украину, МВФ в страну не принес", – цитирует Волошина "Российская газета".
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