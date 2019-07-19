Зеленский странно оправдался за драку с Полтораком

Скандальная запись, давшая пользователям интернета повод для обсуждения драки между Зеленским и Полтораком, была сделана во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих. О причинах подобного поведения украинского лидера не сообщается.
Украинские СМИ сообщили, что инцидент произошел в тот момент, когда Владимир Зеленский вел беседу с начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком, замглавы офиса президента Русланом Рябошапкой и еще одним мужчиной, передает РИА Новости. В какой-то момент он резко вовернулся к Степану Полтораку о дергает рукой, тот же резко отшатывается назад. Позже на видео президент Украины с улыбкой слушает доклад министра обороны и фамильярно похлопывает того по плечу.
Соратники главы государства поспешили оправдаться за сомнительную историю. По их словам, никакого рукоприкладства вовсе не было. "Полная ерунда. Не было никакого толчка. Полторак сам отошел", – цитирует издание "Украинские новости" заместителя главы администрации президента Украины Руслана Рябошапку. Он добавил, что Владимиру Зеленскому понадобилось дополнительное свободное пространство и время из-за срочного телефонного звонка.
Этой же версии развития событий придерживается и сам Степан Полторак. По его словам, вся встреча проходила корректно. В тот момент, который многие истолковали как драку между ним и Владимиром Зеленским, президент Украины просто повернулся к министру обороны и сказал "Секундочку", объяснил чиновник.
Есть и объяснение, по какой причине Стапан Полторак так резко отшатнулся в ответ на невинные, по его словам, замечание и жест Владимира Зеленского. Министр обороны Украины банально испугался, потому что не ожидал от президента такой реакции, передает сайт ТВ Центр. Затем он, справившись с конфузом, вернулся на место.
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