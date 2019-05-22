Путин обсудил с Меркель и Макроном перспективы Зеленского
Политики рассмотрели негативные тенденции на Украине, затрагивающие практически все сферы жизни, и возможность их исправления "с учетом провальной политики администрации Петра Порошенко и произошедшей смены государственного руководства в Киеве". К каким выводам о перспективах Владимира Зеленского в качестве лидера страны пришли собеседники, не сообщается.
Тем не менее и Владимир Путин, и Ангела Меркель, и Эммануэль Макрон подчеркнули, что основой мирного урегулирования ситуации в Донбассе может быть только принятый в 2015 году комплекс минских соглашений, передает RT. Президент России напомнил: приоритетным направлением здесь является вступление в силу закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, проведение амнистии, отвод сил с линии соприкосновения и налаживание прямого диалога Киева с Луганском и Донецком, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Путин поговорил по телефону с Меркель и Макроном: «обсудил ситуацию вокруг внутриукраинского кризиса с учетом провальной политики бывшего украинского президента Петра Порошенко и смены властей страны» pic.twitter.com/KSyJg4IOCw— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 21 мая 2019 г.
Также Путин выразил удивление тем фактом, что некоторые страны отказались обсуждать в Совете Безопасности ООН украинский закон о языке. Этот документ противоречит минским соглашениям, международным обязательствам Киева по защите национальных и языковых меньшинств и даже Конституции Украины.
Напомним, что Петр Порошенко подписал скандальный закон о языке после того, как с треском проиграл выборы Владимиру Зеленскому, но еще не успел официально уйти с должности. Многие эксперты высказали мнение, что он пытается максимально осложнить работу сопернику.
Теперь аналитики задаются вопросом, сумеет ли Зеленский обнаружить и обезвредить все "бомбы", которые заложил его предшественник. Именно от этого во многом зависят политическая карьера бывшего шоумена и судьба Украины.
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