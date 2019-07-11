Зарвавшаяся Украина решила переименовать Россию
Кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" хочет переименовать Россию в "Московию". Более того, он считает необходимым изменить название русского языка в "российский".
Потураев, как филолог по образованию, уверен в том, что "русский" русский" имеет довольно заметные отличия от "украинского" русского., сообщает "Царьград". "Ну почти другой язык… Это видно: он уже отличается грамматически, лексически, не в смысле даже суржика", – пояснил он.
Материал дополняется
Президент удивил многих
Основатель группы "На-На" явно не ожидал этого
Жена пошла против воли певца
Певец рассказал о личном
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Почему так ненавидят русских в Грузии
Обмен старой жены на новую
Я не могу продолжать жить после смерти собаки
Пугачева обнаглела
Отец напивается и поднимает руку
Не надо лезть в чужую жизнь, если не хочешь в ней остаться.
аборт
Почему бывшие подруги, друзья уже неинтересны?
Дерипаска виновен в наводнении в Иркутской области?
Вы только посмотрите, как расцвел Собянин при Москве!
Зеленский и неадекватен или умело притворяется?
Подруга отбила моего парня
Больно заниматься сексом
13 лет не слушается совсем
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Хочу забеременеть в тайне от него
Зеленский реальный идиот или умело притворяется?
Самолёт не доверяю,только поезд.
Очень навязчивый
А нам астролог сказала всю правду!
Как?
Должна платить за его долги
Макдональдс
Если дорогу Вам перешла черная кошка, это значит, что просто животное куда-то идет.
Чем болен Корчевников?
Принцесса Диана
Нельзя всем дать все, потому что всех много, а всего мало.
Как убрать дряблость с ног