Поговорившего с Путиным Зеленского обвинили в самопиаре
По словам Охрименко, украинские политологи и СМИ оценивают разговор глав двух государств неоднозначно. Радикалы обвиняют Владимира Зеленского в измене и уверены, что президент сдался.
Прагматики же говорят: хорошо, что диалог вообще начался, поскольку стороны обсудили очень актуальные вопросы. "Если удастся возродить переговоры в "нормандском формате", то это уже шаг вперед. Есть риск, что после этих переговоров реальных шагов не будет. А разговор с Путиным – это пиар Зеленского, который хочет рассказать, что он тоже может что-то делать", – цитирует аналитика НСН.
Охрименко добавил, что беседа Владимира Зеленского с Владимиром Путиным – прекрасное начало общения на высшем уровне. Отметим, ранее контакты между президентами России и Украины ограничивались заочным диалогом. В частности, они обсуждали ситуацию вокруг выдачи жителям Донбасса российских паспортов.
Напомним, беседа Владимира Зеленского с российским лидером состоялась по инициативе Киева. Они обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными. Президенты договорились о продолжении этой работы на уровне экспертов. Также обсуждалась возможность продолжить общение в "нормандском формате".
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