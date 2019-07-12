Поговорившего с Путиным Зеленского обвинили в самопиаре

Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что телефонные переговоры президентов России и Незалежной раскололи общество на два лагеря. Ряд украинцев считает, что Владимир Зеленский диалогом с Путиным хотел заработать себе популярность в глазах народа.

По словам Охрименко, украинские политологи и СМИ оценивают разговор глав двух государств неоднозначно. Радикалы обвиняют Владимира Зеленского в измене и уверены, что президент сдался.

Прагматики же говорят: хорошо, что диалог вообще начался, поскольку стороны обсудили очень актуальные вопросы. "Если удастся возродить переговоры в "нормандском формате", то это уже шаг вперед. Есть риск, что после этих переговоров реальных шагов не будет. А разговор с Путиным – это пиар Зеленского, который хочет рассказать, что он тоже может что-то делать", – цитирует аналитика НСН.

Охрименко добавил, что беседа Владимира Зеленского с Владимиром Путиным – прекрасное начало общения на высшем уровне. Отметим, ранее контакты между президентами России и Украины ограничивались заочным диалогом. В частности, они обсуждали ситуацию вокруг выдачи жителям Донбасса российских паспортов.

Напомним, беседа Владимира Зеленского с российским лидером состоялась по инициативе Киева. Они обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными. Президенты договорились о продолжении этой работы на уровне экспертов. Также обсуждалась возможность продолжить общение в "нормандском формате".