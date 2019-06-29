Путин ответил на мольбы отчаявшегося Зеленского
Владимир Путин сообщил, что проблема будет решена в рабочем режиме. В то же время у российской стороны есть несколько вопросов по некоторым задержанным. "Они исполняли просто приказ, мы отдаем себе в этом отчет, но они нарушили российский закон", – подчеркнул лидер.
При этом президент отметил, что даже глава Генерального штаба украинской армии назвал произошедшее провокацией, которую организовал бывший лидер Петр Порошенко. "Это просто ни в какие ворота не лезет, безобразие! Давайте мы из этого будем исходить", – цитирует главу страны ТАСС.
Ранее Владимир Зеленский обратился с просьбой к Владимиру Путину вернуть украинских моряков. "Хочу обратиться к президенту Путину. У нас у всех есть дети. Верните детей родителям", – сказал новоизбранный президент на брифинге.
Напомним, в ноябре прошлого года три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу и направились к Керченскому проливу. Корабли с 22 моряками и 2 сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении них возбудили уголовное дело.
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