Тревожный звонок: бесстыжий Порошенко оторопел от действий Путина
Предприниматель отметил, что раньше европейские и американские коллеги всегда предупреждали о подобных встречах украинскую сторону. Однако в этот раз власти страны не дождались звонка.
Бывший президент считает, что влияние Москвы растет во всем мире. "Перед любыми контактами с Москвой наши европейские и американские партнеры согласовывали позицию с нами. И отсутствие звонка – это очень тревожный звонок для всех нас", – цитирует бизнесмена "Пятый канал".
Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа прошла в пятницу, 28 июня, во время саммита "Большой двадцатки". Лидеры двух государств обсудили ситуацию в Сирии, Иране, Венесуэле и на Украине. В ходе беседы президент Соединенных Штатов выразил надежду на улучшение отношений России и Америки.
Ранее Петр Порошенко заявил что участие России в предстоящей сессии ПАСЕ – первый шаг к тому, чтобы Европа признала Крым российским. Предприниматель пообещал бороться с распространением "вируса всепрощения России за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса".
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