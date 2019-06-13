Володин: Россия может вернуться в ПАСЕ в июне

В случае принятия Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции о невозможности ограничений национальных делегаций, Россия вернется к работе в организации 25 июня, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что Совет нижней палаты на следующей неделе рассмотрит вопрос о подаче заявки в ПАСЕ и утвердит состав делегации.



Официальное решение об участии в сессии ПАСЕ Совет Госдумы примет 19 июня, уточнил Володин. Законодатели обсудят вопрос о подаче заявки российской делегации, утвердят ее состав и руководителя.



Законодатель уточнил, что в делегацию входят семь членов Совета федерации и 11 депутатов нижней палаты. Планируется, что ее возглавит вице-спикер Госдумы, член фракции "Единая Россия" Петр Толстой.

Володин обозначил два возможных сценария развития отношений России и ПАСЕ. Первый вариант предполагает, что 24 июня организация примет резолюцию о недопустимости ограничения права голоса национальных делегаций и до конца того же дня Москва направит официальную заявку на возвращение в Ассамблею.

Таким образом, 25 июня российские законодатели начнут работу на сессии ПАСЕ, уточнил спикер Госдумы. По его словам, в этот день будут подтверждаться полномочия делегаций.

Если полномочия российской делегации будут подтверждены в полном объеме, то 26 июня наши парламентарии будут участвовать в выборах генсекретаря Совета Европы. Такой сценарий Володин назвал позитивным.

Не исключил спикер и другой вариант развития событий. По его мнению, к российским парламентариям могут применить дискриминационные меры, например, запретить входить в руководящие органы Ассамблеи.

"Если полномочия будут подтверждены не в полном объеме, в этом случае делегация России покинет зал, это будет означать прекращение нашей работы в ПАСЕ", - пояснил председатель нижней палаты.

Отношения с ПАСЕ начали стремительно ухудшаться в 2014 году. После воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта на востоке Украины на нашу делегацию наложили санкции. Москва заявила о невозможности работы в дискриминационных условиях, прекратила участие в заседаниях организации и приостановила выплаты в бюджет Совета Европы.

Госдума неоднократно призывала ПАСЕ закрепить в регламенте норму о равенстве всех национальных делегаций. В начале июня регламентный комитет Ассамблеи опубликовал резолюцию, которая допускает возвращение России в организацию.