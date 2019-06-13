Володин: Россия может вернуться в ПАСЕ в июне
Официальное решение об участии в сессии ПАСЕ Совет Госдумы
примет 19 июня, уточнил Володин. Законодатели обсудят вопрос о подаче заявки
российской делегации, утвердят ее состав и руководителя.
Законодатель уточнил, что в делегацию входят семь членов Совета федерации и 11 депутатов нижней палаты. Планируется, что ее возглавит вице-спикер Госдумы, член фракции "Единая Россия" Петр Толстой.
Володин обозначил два возможных сценария развития отношений России и ПАСЕ. Первый вариант предполагает, что 24 июня организация примет резолюцию о недопустимости ограничения права голоса национальных делегаций и до конца того же дня Москва направит официальную заявку на возвращение в Ассамблею.
Таким образом, 25 июня российские законодатели начнут работу на сессии ПАСЕ, уточнил спикер Госдумы. По его словам, в этот день будут подтверждаться полномочия делегаций.
Если полномочия российской делегации будут подтверждены в полном объеме, то 26 июня наши парламентарии будут участвовать в выборах генсекретаря Совета Европы. Такой сценарий Володин назвал позитивным.
Не исключил спикер и другой вариант развития событий. По его мнению, к российским парламентариям могут применить дискриминационные меры, например, запретить входить в руководящие органы Ассамблеи.
"Если полномочия будут подтверждены не в полном объеме, в этом случае делегация России покинет зал, это будет означать прекращение нашей работы в ПАСЕ", - пояснил председатель нижней палаты.
Отношения с ПАСЕ начали стремительно ухудшаться в 2014 году. После воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта на востоке Украины на нашу делегацию наложили санкции. Москва заявила о невозможности работы в дискриминационных условиях, прекратила участие в заседаниях организации и приостановила выплаты в бюджет Совета Европы.
Госдума неоднократно призывала ПАСЕ закрепить в регламенте норму о равенстве всех национальных делегаций. В начале июня регламентный комитет Ассамблеи опубликовал резолюцию, которая допускает возвращение России в организацию.
Певец примерил костюм жениха
Детище шоумена может исчезнуть после его смерти
Наталья Вяль рассказала о жизни со звездой
Шоумена лишили денег
Популярные темы форума
Оленевода Собякина в отставку.
Не хочу больше жить!
Женщины!Не помогайте мужчинам!
Бари Арибасов выпил жидкость "КРОТ",по невнимательности,.
Отчим пристает . Что делать мне?
Муж не хочет детей.
Подруга оказалась лесбиянкой
Лукавый доит Россию, как корову...
Среди российских наркоманов пользуются чрезвычайной популярностью футболки "я/мы Иван Голунов"! Как утверждает реклама, в них можно употреблять и продавать наркотики без риска быть арестованным.
Загадочные обьекты
Где недорого отдохнуть летом?
Помогу с деньгами. Пишите!
Муж узнал про любовника
Милые или дерзкие?
Детей перестали нормально называть
На каком месяце уже виден живот?
Засорились трубы.
хочу замуж за Васю из шаров
Можно ли похудеть без спортазала?
В России большой процент разводов
Срочно!
Козерог и телец
его друзья не зовут меня на день рождения
Задержка на пять дней
Вынудить мужа изменить
Возбудитель!
Ринопластика
Как избавиться от мышей?
Веснушки это красиво?
Не поздравляю больше близких с нг и <цензура>. А вы?