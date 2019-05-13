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Политика

США вляпались в грязный скандал перед переговорами с Путиным

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Госсекретарь США прибудет в Россию 14 мая, сразу в Сочи. Посетить Москву, как планировал ранее Майк Помпео, ему не удастся – возникли срочные дела.
прочитано 1609 раз

Перенос сроков визита госсекретаря США подтвердил замглавы МИД России Сергей Рябков. По словам дипломата, Майк Помпео прибудет ближе к намеченным на 14 мая переговорам с руководителем российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

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"Да, он сразу прилетит в Сочи", – сказал Рябков журналистам. Причины переноса сроков визита дипломат не уточнил. Однако позже стало известно, что Майк Помпео отправляется в Брюссель, где обсудит с представителями ЕС судьбы иранской ядерной сделки.

Решение госсекретаря США отменить московский этап визита в нашу страну нельзя назвать критичным. Майк Помпео все равно прибудет в Россию. Но подобные метания в последнее время стали характерной чертой американской внешней политики, отметил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. По словам эксперта, в Госдепе США плохо функционирует система планирования.

"Это не какая-то плановая работа, когда за несколько недель или месяцев составлен график перемещений, система встреч, согласована повестка дня для переговоров. Все решения принимаются на ходу – такая сиюминутная реакция на возникающие проблемы", – заявил Солонников агентству РИА Новости.

Причины таких "метаний и шараханий" Вашингтона и госсекретаря США в частности политолог видит в том числе и в американской внутренней политике. В целом же график встреч строится под влиянием "сиюминутной головной боли", считает Солонников.

Стоит отметить, что сокращение программы поездки в Россию стало уже третьим за неделю резким изменением в планах Помпео. Ранее госсекретарь США отменил свой визит в Гренландию и не приехал в Берлин, где должен был встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой МИД Хайко Маасом. Тем не менее в отношении визита в Россию эксперты считают, что возможность встречи американского дипломата с президентом России Владимиром Путиным все еще сохраняется, передает RT.

Автор: Андрей Евлампиев13 мая 2019, 15:45
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Как Путин открыл Крымский мост

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