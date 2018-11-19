Американцы готовят кровавую провокацию в ДНР и ЛНР
О подлых планах США проговорился бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко. По его данным, американцы советуют украинским властям отключить подачу воды и электроэнергии на территорию двух республик, пишет РИА Новости.
По задумке провокаторов, это поднимет народ на войну с собственной властью и создаст революционную ситуацию. Затем в нее втянется Россия, и Донбасс потонет в крови.
Между тем на встрече главы МИД Украины Павла Климкина с госсекретарем США Майком Помпео стороны пришли к согласию, что для реализации минских соглашений контролировать районы Донбасса и российско-украинскую границу должна миссия международных миротворцев с мандатом ООН.
Эту идею не поддерживает Москва. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса.
Прогулочка#Донецк #днр pic.twitter.com/erwxYXJv91— Боец Янео (@yaneo_fighter) 17 ноября 2018 г.
Напомним, что 11 ноября в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов местных парламентов. В Донецке победил Денис Пушилин, в Луганске Леонид Пасечник.
Голосование не признали США и Евросоюз. В Москве напомнили, что оно абсолютно не противоречит минским договоренностям.
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