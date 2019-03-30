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Политика

Порошенко пугает Россию ударом НАТО накануне выборов

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Выборы президента Украины состоятся уже завтра. Порошенко и его команда рассчитывают выиграть, обещая избирателям нанести удар по "российскому агрессору".
прочитано 783 раза

Выборы президента Украины обострили отношения между Киевом и Москвой. Действующий глава государства Петр Порошенко в своих предвыборных обещаниях дал слово положить конец "российской агрессии". В этом вопросе он делает ставку на западных партнеров и, в частности, на НАТО, считает дипломат, сотрудник посольства Украины в США 2015-2016 гг Андрей Телиженко.

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По его словам, новые жесткие санкции альянса в отношении России, о которых ранее упомянул госсекретарь США Майкл Помпео, будут включать в себя помощь Украине и ограничения в отношении высокопоставленных военных РФ.

"В первую очередь, будут дальше вводить санкции относительно военных чинов, которые имеют бизнес за пределами Российской Федерации, – заявил украинский дипломат. – А во-вторых, это военная помощь Украине. Это не только "Джавелины", но и другая военная техника, которая будет передана Украине в ближайшее время – в течение этого года и в начале следующего", – сообщил он.

По мнению Телиженко, таким образом Помпео работает для президентской кампании. 

Впрочем, Украина и, в частности, Порошенко, запугивает Россию бряцанием оружия уже не первый раз. Ранее лидер Незалежной анонсировал испытания новейших ракет рядом с российской границей.

За несколько дней до этого Порошенко уже пугал Россию, говоря о том, что Украине необходимо высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, которое способно поражать цели далеко в тылу врага. По официальным данным, таких ракет у Украины нет. Зато есть оружие, над которым смеются сами военные.

30 марта 2019, 14:30
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Сусликов
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Добрый Мультик
Бременские музыканты - Бременские музыканты
https://www.youtube.com/watch?v=d7NpFhucGbg
САЛО - Украине! - Хероям в СрАЛО!
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Петюня, петушок-потрошок - беги, щемись, куда глаза глядат!!! Пока ещё есть для жизни, такая возможность... А то ведь повесят со вспоротым животом свои же ценичные блендеры... 😁
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