Порошенко пугает Россию ударом НАТО накануне выборов
Выборы президента Украины обострили отношения между Киевом и Москвой. Действующий глава государства Петр Порошенко в своих предвыборных обещаниях дал слово положить конец "российской агрессии". В этом вопросе он делает ставку на западных партнеров и, в частности, на НАТО, считает дипломат, сотрудник посольства Украины в США 2015-2016 гг Андрей Телиженко.
По его словам, новые жесткие санкции альянса в отношении России, о которых ранее упомянул госсекретарь США Майкл Помпео, будут включать в себя помощь Украине и ограничения в отношении высокопоставленных военных РФ.
"В первую очередь, будут дальше вводить санкции относительно военных чинов, которые имеют бизнес за пределами Российской Федерации, – заявил украинский дипломат. – А во-вторых, это военная помощь Украине. Это не только "Джавелины", но и другая военная техника, которая будет передана Украине в ближайшее время – в течение этого года и в начале следующего", – сообщил он.
По мнению Телиженко, таким образом Помпео работает для президентской кампании.
Впрочем, Украина и, в частности, Порошенко, запугивает Россию бряцанием оружия уже не первый раз. Ранее лидер Незалежной анонсировал испытания новейших ракет рядом с российской границей.
За несколько дней до этого Порошенко уже пугал Россию, говоря о том, что Украине необходимо высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, которое способно поражать цели далеко в тылу врага. По официальным данным, таких ракет у Украины нет. Зато есть оружие, над которым смеются сами военные.
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