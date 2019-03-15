Расстрел в мечетях новозеландского города снимали на видео
Четыре человека арестованы по обвинению в причастности к расстрелу в мечетях города Крайстчерч. Премьер-министр Новой Зеландии назвала 15 марта "черным днем" для страны.
Сколько всего человек участвовали в акции, которую сами преступники назвали терактом, пока неизвестно. Об этом сообщил комиссар полиции города на пресс-конференции. По словам Майка Буша, все арестованные доставлены в полицию, где с ними работают следователи. "Пока не установлено, сколько именно человек участвовало в нападениях и все ли из них задержаны, однако следственные действия продолжаются", – отметил комиссар.
По словам комиссара, после расстрела в мечетях в припаркованных поблизости автомобилях были обнаружены несколько самодельных взрывных устройств. К счастью, ни одно из них злоумышленники не привели в действие.
Как говорят очевидцы, расстрел в мечети пригорода Линвуд открыл белый мужчина в шлеме, очках и армейской куртке. Позже стало известно, что стрелок – гражданин Австралии, он придерживается ультраправых взглядов. Перед нападением мужчина опубликовал 37-страничный манифест, в котором назвал свои действия терактом. Он вел онлайн-трансляцию нападения.
15 марта, около 13:45 по местному времени, вооруженные люди вошли в расположенные по соседству религиозные учреждения Аль-Нур и Линвуд. Нападавшие заблокировали входные двери и устроили расстрел в мечетях, где в то время находились от 200 до 300 человек. Убиты 27 человек, еще около 30 раненых доставлены в больницы города. Полиция призывает горожан не покидать свои дома без крайней необходимости. Все школы и государственные учреждения в городе Крайстчерч после расстрела в мечетях закрыты, передает Пятый канал.
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