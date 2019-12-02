Объявлено о важных переменах в ДНР

С момента своего возникновения Донецкая и Луганская народные республики существовали в российском культурном поле. В ДНР решили дополнительно подчеркнуть процесс сближения, оставив в Республике только один, русский язык в статусе государственного.
Особо обращается внимание на то, что использование украинского языка не запрещается, передает "Царьград". Более того, украинский, а также другие языки проживающих в ДНР народов могут преподаваться в школах. Для этого необходимо пожелание родителей, а также наличие соответствующих возможностей у образовательных учреждений.
"Исключение украинского языка из числа государственных не умаляет его значимости и не нарушает прав граждан ДНР, в частности на использование украинского языка как языка частного общения", – заметили в пресс-службе Народного совета ДНР. Впрочем, судя по всему, на территории Республики проживает крайне мало людей, которые используют украинский даже в быту, не говоря уже о работе или учебе.
В связи с многочисленными сообщениями о том, что ДНР якобы «расширил свои границы», «посягнул на территории Украины» и т.д., хочу напомнить, что ДНР изначально была провозглашена в границах бывшей Донецкой области. Просто сегодня принят закон, в котором эта норма подтверждена pic.twitter.com/fk0EVPQS9s— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) November 29, 2019
Напомним, ранее стало известно о принятии закона о границе ДНР, согласно которому Республика заявляет о своих претензиях на всю территорию Донецкой области по состоянию на 2014 год. Как обратил внимание в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" ведущий Владимир Соловьев, это постоянная позиция политиков Донбасса, которую они никогда не скрывали. "Это всего лишь показывает, что никто не собирается отказываться от своей территории", – подчеркнул журналист.
Популярные темы форума
Про Доцента Соколова который драл в дырки свою студентку.
Где приличный регион в России для жизни,где есть нормальная работа
ВЫ БРЕЕТЕ ЯЙЦА?
Фейку и троллю под моим ником ,,Невеста,,
Всем дуракам посвящается
О доброте и милосердии к старикам
СССР всё было хорошо и правильно
Не открываются в темах страницы
Нимфомания
АВТОБУС УЛЕТЕЛ В РЕКУ ,В ЗАБАЙКАЛЬЕ.