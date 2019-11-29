Раскрыты мотивы указа о границе ДНР

Удивляться решению, принятому Донецку, не стоит, уверен Владимир Соловьев. "Если я правильно помню, ДНР и ЛНР все время об этом говорили. То есть в этом, скажем так, ничего особо нового нет", – заметил он в разговоре с корреспондентом "Дни.ру".
"Они же все время себя видели в границах, которые были еще в Украинской Советской Социалистической Республике. Так что здесь скорее идет подтверждение позиции", – объяснил он причину принятия документа.
Не стоит считать простым совпадением и тот факт, что о решении было объявлено за полторы недели до переговоров в нормандском формате в Париже, на которых должна состояться первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. "Думаю, конечно, что такого рода заявление не случайно в преддверии 9 декабря", – подчеркнул Владимир Соловьев.
Приняты официальные границы ДНР. pic.twitter.com/lOHd5lYiPg— Андрей���� (@AmberAndrey) November 29, 2019
"Это всего лишь показывает, что никто не собирается отказываться от своей территории. Донецк и Луганск считают свою территорию в границах УССР. Это их позиция, они один из участников переговоров де-факто, которые должны были бы быть с Украиной. Поэтому они и высказывают свою позицию", – заключил он.
Напомним, 29 ноября стало известно о принятии парламентом Донецкой народной республики закона о государственной границе. Согласно его тексту, страна претендует на всю территорию Донецкой области, однако до момента урегулирования территориальных споров с Киевом проводит свои рубежи вдоль линии соприкосновения.
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