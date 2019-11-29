Раскрыты мотивы указа о границе ДНР

Парламент Донецкой народной республики принял закон о государственной границе, согласно которому государство претендует на всю территорию Донецкой области по состоянию на 2014 год. Ведущий Владимир Соловьев в разговоре с "Дни.ру" объяснил, какие мотивы стоят за принятием такого решения в преддверии встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в Донбассе.

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