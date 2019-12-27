Денис Владимирович Пушилин глава Народного совета ДНР

Денис Пушилин родился 9 мая 1981 года в городе Макеевке Украинской ССР. В 1998 году окончил местный лицей. Учился в Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. Позже занялся бизнесом.

В апреле 2014 года на волне событий на юго-востоке Украины стал заместителем народного губернатора Донецкой области Павла Губарева, затем - сопредседателем временного правительства Донецкой народной республики. Впоследствии возглавил президиум Верховного совета ДНР.

Занимает пост председателя Народного совета ДНР и представляет республику на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске. Включен в санкционные списки ЕС, Канады и некоторых европейских стран.