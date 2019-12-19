"Подождет": Путин рассказал о новой награде для Кадырова

Журналист из Чечни поблагодарил Путина за развитие
республики. "Уровень доверия населения к вам самый высокий", – сказал
корреспондент.
Путин указал на роль первого главы Чечни Ахмата Кадырова. Он погиб от рук террористов – за Чечню, ее народ и Россию, подчеркнул Путин. Высоко оценил президент и действия нового руководителя республики. Особенно он отметил восстановление Грозного из руин.
"Кадырову (Рамзану. – Прим. ред.) можно было бы и Героя труда дать, но молодой еще – подождет", – сказал Путин на пресс-конференции.
В четверг, 19 декабря, проходит 15-я ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. На мероприятии присутствуют СМИ от крупных мировых агентств до региональной прессы.
Ежегодные пресс-конференции Путина проходят с 2001 года. Рекорд по времени был поставлен в 2008 году: тогда он общался с журналистами четыре часа и сорок минут. В прошлом году пресс-конференция длилась три часа и сорок пять минут.
На 15-ю пресс-конференцию Путина аккредитовались почти 1900 журналистов. В прошлом году в мероприятии приняли участие 1702 корреспондента.
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