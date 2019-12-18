В Сети появилось видео из роскошного кабинета Михаила Гуцериева

На видео зафиксирована дорогая беговая дорожка, стоящая посредине комнаты. На комоде лежат редкие экземпляры книг. Все помещение украшено золотом, резными рамами, предметами для сервировки стола.
Кроме того, на записи виден распахнутый сейф Гуцериева. На верхней полке лежит пакет с неизвестным содержимым.
Напомним, сотрудники полиции и Следственного комитета России приступили к обыскам в домах и офисах Михаила Гуцериева, сообщает URA.RU. По данным Mash, следственные действия проходили не только в жилище миллиардера, но и в десяти его компаниях.
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